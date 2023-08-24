漂綠質疑中ESG還能投資？

永續風潮趨勢蔓延，主題投資吸引投資人關注，加上烏俄戰爭強化了人們對環境資源的反思，ESG投資蔚為主流，然而，樹大招風，ESG相關主題投資，前兩年一方面受到漂綠質疑，近期則是討論，這些訴求ESG投資，似乎只能當做行善，不要期待報酬率？施羅德投資落實主動投資管理，勇於面對投資市場挑戰，意識到投資人可能會對替代能源/能源轉型/新能源這類投資主題有一些不安，經理團隊針對市況提供說明與釋疑。

替代能源類股份具投資價值

施羅德(環)環球能源轉型股票基金經理人Alex Monk表示：2023年上半年對於全球能源轉型產業來說，是相當具有挑戰性的一年，該產業的許多子產業均呈現出明顯的波動和令人失望的報酬，唯獨電氣設備和潔淨交通產業以外，幾乎所有子產業在今年迄今表現均低於整體市場。

截至8月17日(四)為止，MSCI全球可替代能源指數下跌了25.56％，同期間，MSCI世界指數上漲了12.11％。而一個月前（截至2023年7月17日）的情況是MSCI全球可替代能源指數下跌了9.1％，MSCI世界指數上漲了16.72％。從這四個數字來看，意味著僅在過去一個月內，MSCI全球可替代能源指數下跌了18.11％，MSCI 世界指數僅下跌了3.95％。

替代能源市場劇烈走低，主要來自三個因素：持續的通膨壓力和供應鏈中斷，央行收緊金融條件，以及有些終端市場（如居民太陽能和電動汽車充電）需求減緩。但是值得注意的是，這些都是短期因素，不會影響長期能源轉型股票類型的投資潛力。

Alex Monk說，能源轉型市場在下半年可能仍會繼續面臨波動，少部分能源轉型產業已看到需求減緩，而面對經濟衰退疑慮，也可能導致產業動能壓力，此外，潛在的結構性通膨壓力也會對利率和該產業的價值產生上行壓力。不過，除了短期波動外，我們看到一個更光明的前景正在出現，隨著供應鏈的緩解，持續性的政策加持下，積壓訂單得以出貨，終端消費者與企業適應後疫情時代，對能源轉型技術相關需求可望增加。中期的營收預期正在提高，我們對2024年以後的盈利改善充滿信心。預期盈利轉折，加上自今年年初以來，我們看到有些企業價值面深具吸引力，均可推動能源轉型股票的正向成長。

施羅德關注生態價值鏈並找出投資價值

Alex Monk補充，施羅德關注整個生態價值鏈當中，找出價值具吸引人的產業領先者；簡言之，發現兩類型企業符合此標準：第一，受到循環性逆風壓力的企業，但具有強大的結構性營收潛力和非常有吸引力的價值，包括風能設備、電動汽車充電設備、住宅太陽能、電池和儲能以及氫能產業；第二，受惠於結構性和經濟週期支持下看到強勁動能的企業，例如電氣設備、傳輸和配電以及太陽能設備產業。

施羅德表示，預期市場波動性有加劇的可能，但我們已經開始將過去18個月具有防護資本的現金緩衝，部署到投資組合中，隨著價值面重置和中期營收改善之下，我們可以預期，能源轉型價值鏈中的優質企業，將會越來越有吸引力。