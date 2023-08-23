助農扶榮 泛亞工程扶助斗六果菜生產合作社

致力推動生態、綠色經濟，對永續消費和生產模式「助農扶榮」的泛亞工程建設股份有限公司，以大手牽小手扶助了保證責任雲林縣斗六果菜生產合作社。 合作社總經理林雅雯向泛亞工程建設股份有限公司吳俊德董事長致以深切的謝意，這份感謝不僅是對吳董事長卓越領導的讚揚，代表無數小農對泛亞工程 「助農扶榮」 的精神所帶來的正面意義。

泛亞工程建設股份有限公司吳俊德董事長秉持永續經營、善盡企業社會責任，以 ESG 體現碳足跡盤查合作宣言在「助農扶榮」的信念下，給予了保證責任雲林縣斗六果菜生產合作社寶貴的支持，該合作社一直努力實踐永續農業的理念，不遺餘力的並在種植斗六老欉文旦的道路上不斷努力，透過泛亞工程建設股份有限公司的支持，這個使命變得更具活力和希望。

斗六老欉文旦創生機。圖／業者提供

林雅雯表示，「吳董事長的支持不僅僅是在經濟上的援助，更是一份對永續農業的承諾他的理念在農業事業中引發了無限的動力。」不僅在農業領域，更體現了對生態的保護、綠色經濟的推動，以及對永續消費和生產模式的支持，這是我們共同的使命」 。

她說，「我們深知持續發展目標（ SDGs ）的重要性，而泛亞工程所體現的『助農扶榮』精神以助農扶榮來幫助農民解決問題，促進農業發展，增加農民的收入和改善農村生活條件，並同時保護環境和生態平衡。實現農業可持續發展，提升農村經濟發展水平，促進社會和諧穩定。這個核心精神可鼓勵我們加強對農業發展的支持，並推進農村綜合發展，從而加快農村現代化進程，實現農民自由、幸福、富裕的生活。

斗六老欉文旦活力與希望。圖／業者提供

林雅雯語重心長的希望透過這份感激之情，將吳董事長以大手牽小手支持「助農扶榮」的精神持續努力和對農業事業持續燃燒，為斗六農村社區帶來更多的希望讓永續農業的目標更加堅定！