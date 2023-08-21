雲林良品X跨境生鮮電商合作 斗六文旦與中秋禮盒直送海外

「雲林海外鮮直送，良品中秋解鄉愁」，雲林縣政府今（21）日於縣府親民大廳舉行雲林良品跨境生鮮電子商務記者會，首波輔導縣內20家業者在台灣好農國際館商城的雲林良品專區上架，精選適合外銷的商品，如雲林縣時令的新鮮水果斗六文旦、崙背哈密瓜，雜糧則有地瓜、米、馬鈴薯等，鰻魚、烏魚子、豬肉、雞肉、鴨肉等水產肉品及相關加工產品等，透過創新銷售模式將雲林良品好品質農特產直送日本、香港消費者，張麗善縣長更親自於現場下單體驗跨境生鮮銷售，將斗六頭等文旦鮮送日本。

雲林縣長張麗善表示，縣府積極行銷縣內優質農特產，並以雲林良品在地品牌行銷至國內外，因應中秋佳節文旦及送禮需求，首波與跨境電商合作以斗六頭等文旦行銷市場，並搭配雲林良品中秋跨境農特產禮盒，主打日港澳地區華人市場，預估文旦禮盒跨境生鮮電商和實體門店動能將達1,000箱，本次結合台灣唯一農產跨境生鮮電商台灣好農，將既優且鮮的雲林良品直送海外消費者，讓旅外的鄉親中秋鄉愁不再愁，也讓國外消費者能夠輕鬆訂購品嘗到產地直送的雲林良品，現在只要上台灣好農國際館商城雲林良品專區訂購，雲林良品滿滿鄉味直送到府，送禮自用兩相宜。今年更首度與香港People’s Market合作於門市預購雲林良品的李記烏魚子中秋禮盒，讓香港消費者和旅外思鄉遊子鮮嚐雲林鳳梨酥烏魚子的好滋味。

雲林縣政府今日於縣府親民大廳舉行「雲林海外鮮直送，良品中秋解鄉愁」記者會，縣長張麗善更親自於現場下單體驗跨境生鮮銷售。圖／主辦單位提供

農業處長魏勝德進一步說明，雲林良品是經由嚴格審查機制授予標章的優質產品，具備良好品質及穩定供應，現場除展示雲林良品中秋主打跨境禮盒農產品之外，也邀請20家雲林良品業者現場展示中秋精選禮盒，在佳節前提供國內外雲林良品好禮選購。透過網路廣告增加宣傳效益，累積海外消費者對於雲林良品的印象，進而提高國際行銷曝光率。B2C跨境網路下單、創新零售交易的模式，更輔助雲林縣許多少量多樣、優質農特產的微型農業品牌銷售。雲林良品將持續拓展多元管道和海外市場，讓更多國內外民眾認識、認同與購買雲林良品。