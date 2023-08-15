捷克國防大學副校長庫特伊於東海大學暢談兩岸觀點

臺海兩岸暗潮洶湧，2024台灣總統大選成焦點。東海大學舉辦「兩岸政策暨2024年台灣總統選舉」研討會，捷克國防大學副校長庫特伊（Libor Kutej）也來臺參與。東海政治系教授沈有忠表示，庫特伊從捷克的獨特視角出發，不僅豐富了研討會的內容，更為臺灣的選情局勢增添新觀點。

2024總統大選即將到來，總統人選成全球焦點。作為臺灣中部政治學研究重鎮的東海大學政治系，由亞洲政經與和平交流協會主辦，邀請政治學者共同與談，其中最受矚目的是，捷克國防大學副校長庫特伊（Libor Kutej）也參與會談，他以捷克觀點，強調應臺灣應多邊發展，而總統人選將會大大影響兩岸政策走向。參與貴賓包括，東海大學政治系教授沈有忠、捷克國防大學副校長Libor Kutej、國立中正大學蔡榮祥、東海政治系教授邱師儀、政治系教授吳俊德、國防大學教授陳育正等人。

東海大學政治系教授沈有忠(右)，捷克國防大學副校長庫特伊 (左)。圖／東海大學提供

同為亞洲政經與和平交流協會理事長的沈有忠指出，2024總統大選是全球關注的議題，因為誰當選將會很大程度地影響到兩岸發展，此次還有榮幸邀請到捷克國防大學副校長，他不僅對台灣政治極為重視，他的觀點也對台灣政治學者將有很大啟發。沈有忠說，烏俄戰爭的爆發，讓歐盟許多國家重新評估國家安全戰略，而這對台灣也是一重要警訊，在兩岸關係上，台灣該如何與中國持續互動? 這是國家安全問題。

捷克國防大學副校長庫特伊表示，中國過去大力與歐盟合作發展，也在非洲等國進行大型金錢援助，積極建立外交關係，但是從經驗來看，往往中國投入了大量金錢建設，但後續追蹤的實質成效不彰，這代表對中國的外交需重新評估。庫特伊也說，總統的人選相當重要，過去在捷克的經驗，換一任總統，國家的外交政策可以有180度的大轉變，可以昨天親中，今天就離中國遠一點。

庫特伊強調，個人層次的分析非常重要，從烏俄戰爭看爆發的原因，理性分析都認為不會開戰，但最後仍因俄國總統普丁的決定，導致戰爭的發生，而普丁也沒有預料到烏克蘭積極抵抗，與西方國家的大力支持，皆使得戰略進展不如預期，才會進入到戰情膠著的狀態。庫特伊也指出，以烏克蘭為例，台灣在各方面的防禦能力並不亞於烏克蘭，倘若台灣民眾也能表現出齊心協力的抵禦姿態，參照烏克蘭的經驗，能有效遏制中國對台行動的企圖，台灣不必太悲觀。