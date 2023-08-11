親子放電｜全台最熱門飯店是這間　夏日戲水賞煙火坐享城市光景

備受矚目的「2023大稻埕夏日節」繽紛登場，摘下LINE旅遊「2022台灣熱門飯店」第1名殊榮的台北凱達大飯店距離大稻埕僅15分鐘車程，可輕鬆穿街走巷漫遊萬華、大稻埕，還可在煙火房型慵懶地躺著看璀璨煙火！

「FUN 電堡」讓小朋友盡情放電

為了滿足暑假親子遊的需求，凱達在「2023大稻埕夏日節」期間推出「夏樂大稻埕」住房專案，入住就送「國立臺灣博物館四館聯票」，大手牽小手暢玩大稻埕，還能盡情探索恐龍世界、尋寶臺灣的自然藝文知性之旅唷！

台北凱達大飯店共有750間無菸客房，高樓層還可坐享台北城繁華景色。炎炎夏日，露天泳池成了親子戲水絕佳去處，為了讓小朋友盡情放電，飯店還特別規劃了「FUN電堡」遊戲室，設有露營帳篷體驗區、家家酒區、啟發小朋友創意與認知發展的繪本閱讀區與桌遊區等等，小孩開心、爸媽省心。

夏日祭澎湃盛宴 VS 玩轉中菜新滋味

盡情放電後飢腸轆轆，高CP值的百宴自助餐廳提供豐富的異國風味料理，今夏推出「夏日祭」美食盛宴，包含澎湃的海鮮冷盤搭配柏克金啤酒、多款以水果入菜的創意料理、清新甜美的盛夏時蔬、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、季節限定的芒果系列甜點等。百宴自助餐廳更於每週三的煙火之夜，推出午晚餐8折優惠，每位只要972元起，輕鬆擁有美食美景雙享受！

而手藝精湛的家宴中餐廳行政主廚戴于益玩轉中菜新滋味，推出6道「夏日潮菜」，像是夏日消暑美顏湯「衝浪豆漿斑魚片」、繽紛喜氣的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」、黃椒醬焗龍膽、糯米椒薑米子排、秋香火龍牛仔粒、櫻花蝦油醋嫩菠菜，時尚新潮味滿足饕客的味蕾。

飯店資訊

台北凱達大飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

電話：02-2306-6777

網址：www.caesarmetro.com/zh-tw

2023菁鑽券住宿專案

1.每張票券價格$3,999，可入住平日精緻雙人客房（一大床或兩小床）一晚，含雙人早餐及晚餐，贈迎賓水果一份。

2.假日每房每晚加價$500。

【使用菁鑽券注意事項】

*連續假期（含農曆新年期間及跨年）得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

*如指定入住其他房型，需另付房價差額。

*平假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

夏樂大稻埕住房專案

住宿期間：即日起至8/31（銷售至8/20止）

1.平日每房2,699元起，入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」。

2.精緻雙人（床）房 平日不含早$2,699起，家庭3人房 平日不含早$3,499起，家庭4人房平日不含早$4,299起。

【專案使用注意事項】

*本專案不含早餐。採限量銷售每日10間。

*贈臺博館四館聯票，按房型人數贈送。(週一休館)

*本專案優惠內容依訂購夜次贈送。

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