台北士林萬麗酒店喜慶5週年祭出超值優惠

台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）喜慶開幕5週年，特別邀請普吉島萬麗度假酒店泰國主廚至酒店西餐廳「士林廚房」客座，與酒店新任西餐主廚連袂推出「泰飄香 · 麗饗泰美味」全自助餐檯，大學新鮮人用餐享７折、國人出示登機證明可享８折優惠；並且同時祭出「一泊二食住房專案」，雙人入住，每位只要3,850元+15.5%起。此外，凡於8月入住酒店，每房皆加贈5,000元餐飲抵用券；8月生日壽星入住，還能獲得士林廚房5折券、R bar紅白酒兌換券。活動期間在酒店客房、餐廳消費滿額，更有機會抽中「香港天際萬豪酒店住宿券」等大禮！

泰國萬麗酒店主廚客座 大學新生7折、出示登機證享8折

歡慶5週年，台北士林萬麗酒店8月推出系列精采活動。第一波亮點為士林廚房「泰飄香 · 麗饗泰美味」主題餐檯，由酒店新任西餐主廚王鐘賢領軍，攜手普吉島萬麗度假酒店泰國主廚譚納蘇（Tanasub Trisub），打造正宗泰式風味的全自助餐檯，以泰北、泰南、夜市、海鮮料理為主軸，數十道料理輪番上陣，在炎炎夏日獻上專屬萬麗的「泰美味饗宴」。

主廚譚納蘇特別準備家傳特色醬料、小吃，讓賓客感受「泰飄香」的道地滋味。圖／郭靜芝

主廚譚納蘇特別準備家傳特色醬料、小吃，讓賓客感受「泰飄香」的道地滋味，酒店西餐主廚團隊也傾力配合，在餐檯新增現切美國肋眼牛排、伊比利火腿、帝王蟹腳、三點蟹、花蟹等新鮮海陸食材，以及專人現調泰國手標泰式奶茶，還有期間限定甜點泰式奶茶可頌、泰奶珍珠泡芙、泰式雞蛋果凍、芒果椰奶蛋糕，滿足饕客味蕾。

「泰飄香 · 麗饗泰美味」活動期間為8月1日至8月31日，午餐（12:00～14:00）、晚餐（18:00～21:00）餐期採全自助式用餐形式，大人（12歲以上）每位1,880元+10%、小孩（6~11歲）每位880元+10%。2023年9月入學的大學新生，持入學相關文件用餐，即可享有7折優惠；凡出示2023年6月至8月之電子機票、登機證的國人，也可享有8折優惠。

此外，酒店也同步推出「一泊二食住房專案」，即日起開放訂房，於活動期間週一至週五雙人入住尊貴山景房一晚，每位只要3,850元+15.5%起，含士林廚房自助式早餐2客，以及士林廚房「泰飄香 · 麗饗泰美味」自助式午餐或晚餐2客。

入住即贈5,000元餐飲抵用券 生日加贈用餐5折券

時值炎熱的夏天，不只可以至酒店大啖泰式料理開胃，入住酒店還能至頂樓戶外無邊際泳池，徜徉沁涼池水，感受綠意山景的度假氛圍。凡預訂於8月1日至8月31日入住，不限訂房管道和專案，皆加碼贈送1,000元餐飲抵用券5張，於指定期間至酒店1樓士林廚房、萬麗軒、R bar逸庭、Tea Lab茶坊用餐，單筆消費滿3,000元即可折抵1,000元，相當於67折起；若欲加購入住第二晚，享有每房晚優惠價5,000元+15.5%，含雙人入住尊貴山景雙床房、士林廚房自助式早餐2客，並贈送萬麗品牌托特包1個。

酒店也特別為同樣在8月生日的壽星準備專屬優惠，辦理入住時出示本人身分證件，即加贈士林廚房平日用餐5折券1張（使用期間為2023年9月1日至10月31日）等。

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