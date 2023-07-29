「2023混東區潮 FUN 夏日趴」7／29　正式起跑

「2023混東區潮 FUN 夏日趴」活動於112年7月29日正式起跑!以夏日及音樂為主軸，7月29、30日邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、溫妮、 南西肯恩及李佳薇等等超人氣歌手於大安路一段舉行封街夏日趴，現場不僅有夏日主題趣味互動遊戲區、知名美食餐車、混市集近百攤特色攤位及巨型裝置七桃兔，加入混東區官方 IG 並參加活動，還有機會獲得消暑冰品一份! 這次活動更串連超過百間東區店家，即日起至8月31日只要到活動特約店家消 費並參加活動掃碼，就有機會立即折抵100元，還可再抽iPhone 14 Plus、格力變頻空調等多項大獎，今年夏天，一起混東區啦!

蔣萬安市長致詞為活動揭開序幕。圖／臺北市商業處提供

臺北市市長蔣萬安表示，為營造友善特色商圈購物環境，本府協助東區商圈組織發展及軟硬體改善，同時每年辦理至少2場次東區之指標性大型特色 活動，吸引上萬人次參與。今年活動結合音樂、市集，並串聯百間店家合作， 邀請民眾一同來東區開趴，首兩日邀請到包含鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、溫妮、 南西肯恩及李佳薇等歌手與團體，與民眾一同開啟最潮、最 FUN 的夏日體驗。 在瑠公公園還有期間限定桃紅色高4公尺「七桃兔」驚喜亮相，大小朋友快把 握時間打卡採點!

台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，東區的特色就是大型百貨、 國際品牌、特色小店林立的「混」合多元文化，因此在封街演唱會的同時， 也與「混市集」合作進行「冰涼一夏混市集」主題攤位，同時現場也有格力 變頻空調、貝思寶兒低卡果茶及宏碁掠奪者能量飲等台灣知名品牌共襄盛舉， 提供互動遊戲及免費飲用的活動，歡迎大家一起來玩。此外，本次活動更集 結東區100家以上特色店家一同參與響應，民眾於7月29日至8月31日到東區商 圈特約店家消費不限金額，使用台北通 APP 掃碼後，每人每日每店可隨機抽取 100元消費券，還有機會獲得 iPhone 14 Plus、iPad Pro、格力變頻空調等大 獎，好吃好買好玩盡在東區!

蔣萬安市長與東區協會理監事及商圈業者合照。圖／臺北市商業處提供

活動資訊

台北通 APP「混東區2023潮 Fun 夏日趴」活動專區、 「混東區」FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/eastdistrictplus

「台北市商業處-我是商 Ya 人」 FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/tcooc