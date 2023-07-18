東海會計系打造會計+3 旗艦AI 培育計畫 鏈結四大會計師事務所 培育會計菁英人才

為培養能夠因應AI時代的會計人才，東海大學會計系提出會計+3旗鑑會計人才培育計畫，強調資料分析、永續企業(ESG)、司法鑑識會計三大課程，並透過產學合作，鏈結知名四大會計師事務所，提供實習與就業機會，共同打造未來會計菁英人才。

東海大學會計系推出會計+3旗鑑會計人才培育計畫，結合傳統會計教育與時代趨勢發展，強化會計學本職學能外，同時融入AI 資料分析、永續企業(ESG)、司法鑑識會計等課程元素，為學生提供廣泛的知識基礎。東海會計系主任許書偉表示，AI的時代，資料分析更為重點，因為會計是企業資訊的樞紐，而資料又是人工智慧時代最具價值的企業資產，因此他們重於培養學生的資料分析能力，並同時加強對企業永續發展和環境、社會、治理（ESG）議題的關注，讓教育與時俱進，跟上時代潮流。另一個受人矚目的是，東海透過全球專業實習聯盟平臺(GIFT)，提供學子直接進入四大會計師事務所實習與就業的機會。

東海目前也與全球專業實習聯盟平臺(GIFT)合作，為學生提供更多就業的媒合平台，會計學子有機會直接進入四大會計師事務所實習，進一步提升他們的職業競爭力。圖／東海大學提供

主任許書偉表示，東海畢業學子進入四大不難，而且畢業即能擁有近4萬起薪，薪資相當誘人。 許書偉說，會計+3計畫有助於同學探索自己志向並培養多元專業能力的會計人才，學生畢業後不一定只能選擇進入四大會計師事務所工作，而是可以涉足更廣闊的領域，近年來就學子不少從事永續ESG、司法鑑識會計人員工作，學子發展路線多元。

許書偉進一步強調，東海目前也與全球專業實習聯盟平臺(GIFT)合作，為學生提供更多就業的媒合平台。他說，會計學子有機會直接進入四大會計師事務所實習，每個月約有三萬元的實習薪水外，更將進一步提升他們的職業競爭力，表現優異者可直接錄用且實習期間年資照算。許書偉說，這項合作將為學生的未來就業發展打開更廣闊的門戶，同時也為企業提供優秀的會計人才。此外，這些實務的機會，也能讓學生能夠在真實的商業環境中應用所學知識。