東海會計系打造會計+3 旗艦AI 培育計畫 鏈結四大會計師事務所 培育會計菁英人才

東海大學會計系推出會計+3旗鑑會計人才培育計畫，結合傳統會計教育與時代趨勢發展，強化會計學本職學能。圖／東海大學提供
東海大學會計系推出會計+3旗鑑會計人才培育計畫，結合傳統會計教育與時代趨勢發展，強化會計學本職學能。圖／東海大學提供

為培養能夠因應AI時代的會計人才，東海大學會計系提出會計+3旗鑑會計人才培育計畫，強調資料分析、永續企業(ESG)、司法鑑識會計三大課程，並透過產學合作，鏈結知名四大會計師事務所，提供實習與就業機會，共同打造未來會計菁英人才。

    東海大學會計系推出會計+3旗鑑會計人才培育計畫，結合傳統會計教育與時代趨勢發展，強化會計學本職學能外，同時融入AI 資料分析、永續企業(ESG)、司法鑑識會計等課程元素，為學生提供廣泛的知識基礎。東海會計系主任許書偉表示，AI的時代，資料分析更為重點，因為會計是企業資訊的樞紐，而資料又是人工智慧時代最具價值的企業資產，因此他們重於培養學生的資料分析能力，並同時加強對企業永續發展和環境、社會、治理（ESG）議題的關注，讓教育與時俱進，跟上時代潮流。另一個受人矚目的是，東海透過全球專業實習聯盟平臺(GIFT)，提供學子直接進入四大會計師事務所實習與就業的機會。

東海目前也與全球專業實習聯盟平臺(GIFT)合作，為學生提供更多就業的媒合平台，會計學子有機會直接進入四大會計師事務所實習，進一步提升他們的職業競爭力。圖／東海大學提供
東海目前也與全球專業實習聯盟平臺(GIFT)合作，為學生提供更多就業的媒合平台，會計學子有機會直接進入四大會計師事務所實習，進一步提升他們的職業競爭力。圖／東海大學提供

    主任許書偉表示，東海畢業學子進入四大不難，而且畢業即能擁有近4萬起薪，薪資相當誘人。 許書偉說，會計+3計畫有助於同學探索自己志向並培養多元專業能力的會計人才，學生畢業後不一定只能選擇進入四大會計師事務所工作，而是可以涉足更廣闊的領域，近年來就學子不少從事永續ESG、司法鑑識會計人員工作，學子發展路線多元。

    許書偉進一步強調，東海目前也與全球專業實習聯盟平臺(GIFT)合作，為學生提供更多就業的媒合平台。他說，會計學子有機會直接進入四大會計師事務所實習，每個月約有三萬元的實習薪水外，更將進一步提升他們的職業競爭力，表現優異者可直接錄用且實習期間年資照算。許書偉說，這項合作將為學生的未來就業發展打開更廣闊的門戶，同時也為企業提供優秀的會計人才。此外，這些實務的機會，也能讓學生能夠在真實的商業環境中應用所學知識。

更多相關文章

東海會計系打造會計+3 旗艦AI 培育計畫 鏈結四大會計師事務所 培育會計菁英人才

文 陳嫣蔚

台灣女力爭光！逢甲運輸與物流學系參加國際物流案例分析競賽拿下全球第二及最佳創意獎

文 陳嫣蔚

善用RTK科技 智慧農業精度領航起飛

文 陳嫣蔚

2023「APP移動應用創新賽」台灣總決賽 逢甲榮獲一等獎與二等獎殊榮

文 陳嫣蔚
文 陳嫣蔚

工商時報記者