永光化學落實循環經濟 並推動循環經濟體驗課程內化為企業文化

永光化學向來致力環境保護，推動環境永續，為我國第一家建置環境會計、台灣化工業第一家取得ISO 14001環境管理系統認證的企業。

2022年永光化學積極培訓循環經濟種子講師。圖／業者提供

多年來，永光化學持續改善製程，提高原子利用率，每年減少廢棄原料及創造財務效益，成果豐碩，曾於2021年榮獲台灣化學產業協會(TCIA)「循環經濟成果獎」肯定。

2023年永光化學跨部門的種子講師一起研討循環經濟教案。圖／業者提供

化學產品普遍應用於各行各業，永光總經理陳偉望認為，化工業是連結各產業實現循環經濟的關鍵產業，期許永光是循環經濟的促進者，能夠在化學品供應鏈中，成為觸發循環經濟轉型的關鍵角色。

為善盡地球公民責任，永光於2016年成立「循環經濟推動委員會」，由陳偉望擔任主任委員，設置技術、生產及產業合作三個執行小組及兩個幕僚小組，定期召開會議討論，引領各部門落實優化能源效率、再生利用各種物資、節約用水等具體行動。同時，主動跟上游供應商合作，提升循環物質利用，並協助下游使用端，減少廢棄物產出，共同打造綠色供應鏈。

推動循環經濟，人人有責。陳偉望期能將循環經濟內化成為永光企業文化的一環，所有永光人在日常生活與營運決策中，皆不忘循環經濟的實踐機會。2022年邀請循環台灣基金會協助培訓內部數十位種子講師，開發永光專屬的課程與教案。

永光化學刻正於今年7月起展開「循環經濟全員體驗課程」第一階段的線上自主學習，搭配線上隨堂測驗，以確認成效；接著，第二階段將於各廠區舉辦36場實體課程，提供評比與獎勵機制，激勵學員持續產出具體案例，進而由內而外，擴大影響力，以達成環境保護的承諾，為全球永續發展做出實質貢獻。