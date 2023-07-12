教育部補助亞大物治系6人 赴美麻薩諸塞大學

到美國麻薩諸塞大學洛厄爾分校「物理治療與運動科學系」研習，接軌國際物理治療

亞洲大學物理治療系李詩庭、曹恩睿、賴仲威、盧昭蓉、屈胤萱、陳冠廷6位同學，獲教育部「學海築夢計畫」出國補助，赴美國麻薩諸塞大學洛厄爾分校「物理治療與運動科學系」研習，提升物理治療專業能力，拓展國際視野，並了解當前國際物理治療專業的發展趨勢。

亞大物治系同學，與麻薩諸塞大學David Cornell教授(左4)合影。圖／亞洲大學提供

帶隊的亞大物治系陳彥年老師表示，同學這次研習是參與麻薩諸塞大學物治系的暑期課程，與美國同學一起上課、報告與討論，體驗與國內課堂上不同的教學方式；同時在該校的機器人實驗與驗證中心，參與穿戴式裝置(包含：上肢外骨骼裝置、防爆裝)，對人體肌肉表現影響的實驗。

亞大物治系同學，參與防爆裝實驗。圖／亞洲大學提供

陳彥年老師說，參與上肢外骨骼實驗的同學，必需穿戴上肢外骨骼裝置去做出各種動作，以便儀器紀錄上肢的運動學參數；參與防爆裝實驗的同學，必須在穿著重達30公斤防爆裝的狀態下，做出各種標準動作，以便儀器紀錄人體在此負重條件下的肌肉活化表現。另外，亞大同學也參與了評估人體平衡與跌倒風險的實驗，測試在不穩定的平台上行走，分別紀錄穩定與不穩定條件下的步態參數，作為平衡能力與跌倒風險評估的指標。

亞大物治系盧昭蓉同學，參與上肢外骨骼實驗。圖／亞洲大學提供

6位亞大物治系同學的表現，獲麻薩諸塞大學物治系主任吳宜寧教授的肯定，他鼓勵同學以後有機會再到該系進修學士後課程，增進自己的國際觀與專業知識，還可進一步去報考美國的物理治療師執照，取得執照後可以留在美國工作，執行物理治療業務。

物治系同學說，這次出國研習收穫很多，讓他們瞭解到國內外在物理治療專業養成制度上的差異，對於往後規劃出國進修或就業都有很大幫助。他們也對參與實驗很感興趣，親自參與實驗與實作後，強化在課堂上所學與實務間的連結，讓他們對於回國後即將要開始的臨床實習，更具信心。

亞大物治系同學生賴仲威，參與人體平衡與跌倒風險評估的實驗。圖／亞洲大學提供

此外，亞大物治系師生也獲教育部駐波士頓代表處黃薳玉組長邀請，到台灣駐波士頓代表處聚會，黃薳玉組長向同學們介紹教育部提供各種獎勵學生出國獎學金與補助方案，讓同學們對日後出國深造的生涯規畫之路更明確。