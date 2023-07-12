台灣女力爭光！逢甲運輸與物流學系參加國際物流案例分析競賽拿下全球第二及最佳創意獎
逢甲大學運輸與物流學系潘詩勻、黃譓語、林宜慧、李昀潔和許芸華五位同學6月間前往泰國曼谷參加第11屆國際物流案例分析競賽，與來自亞洲各地學生一同競爭。逢甲這幾位優秀同學運用對物流議題專業的深入分析和瞭解，提出了具體有效的解決方案，過程中並與其他各國好手一起學習，既競爭又合作，最後以優異的表現獲得評審青睞，拿下了全球第二名和最佳創意獎兩項殊榮。
逢甲大學以麻省理工學院（MIT）的CDIO人才培育架構為基礎，注重問題解決學習的方法，旨在培養學生具備全方位的運輸物流專業知識和技能，並提升其在運輸和物流領域的專業知識和科技技術，以及解決各種問題的能力。運輸與物流學系在課程規劃上，提供「運輸規劃」（與鼎漢顧問公司以及景翊科技產學合作）與「智慧物流」（與資拓宏宇產學合作）兩大企業經典課程，學生們能夠熟稔如何辨識和解決運輸與物流上發生的實務議題。與美國University of Arizona、韓國Chung-Ang University、新加坡SUSS、上海同濟大學、南京東南大學、西安長安大學等名校合作，提供海外移地教學與海外研究等豐富國際交流機會。