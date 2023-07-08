8% ice 義式冰淇淋專門店7/8開幕 一日店長峮峮應援炸裂永康街

以義式冰淇淋gelato起家的人氣複合式咖啡廳8%ice日前改裝升級，永康街新門市「8%ice冰淇淋專賣店」於7月8日正式開幕，開幕當日不只推出買一送一超殺優惠，還請來人氣Passion Sisters啦啦隊女神「峮峮」、「Julie」、「妮可」擔任一日店長，成為開幕日的清涼焦點，一早便吸引大批粉絲排隊，爭先感受冰淇淋與女神的雙重魅力。

8%ice首度引進全台第一組商用店頭義大利冰淇淋製冰設備「Carpigiani Synthesis 2」，前場製冰保留新鮮風味口感直送消費者手裡。圖／8%ice提供

8%ice特別引進全台第一組「義大利新鮮現做冰淇淋機」，投入食材後可直接在前場製冰，只要十分鐘即可完成享用，將最新鮮濃醇的冰品現做直送消費者手裡，保留細緻質地、綿密口感與新鮮風味，避免因配送溫層變化影響乳水融合與冰晶結構。8%ice品牌副總經理James表示，義式冰淇淋gelato乳脂含量是以8%為指標，大幅降低整體熱量，享受冰品更無負擔，店內冰品皆為每日鮮作，更能保障美味與衛生安全，期待未來8%ice能成為國內外遊客來永康街商圈必訪的冰淇淋專賣店。

8%ice冰淇淋專賣店位於永康街，文青裝潢造景及多款美味冰品是民眾必訪的網紅打卡名店。圖／8%ice提供

目前冰品口味有宮古島雪鹽黑糖、蜂蜜焙茶、一保堂抹茶、紅心芭樂、黑芝麻、白桃玫瑰等，霜淇淋則以北海道牛乳為主打，綿密口感嚐得到自然的豐富滋味，店內也將不定期推出限定口味，讓消費者每次到訪都有不同的驚喜，此外業者還推出「集點換冰品的活動」，開幕日起至2023/9/17，凡消費冰品一份可集一點，累積六點即可兌換任一冰品一份，想嚐鮮的民眾千萬別錯過。