大豐小旋風切菜機 多功能應用廣

大豐食品機械推出小旋風切菜機，全機採用#304不鏽鋼製造，自製特殊強力馬達，新型專利旋風刀，切菜速度快，切菜槽內不卡料，適用葉菜根莖類，切粗切細可自由搭配選購網片。可應用於吐司屑、胡蘿蔔屑、水餃、水煎包、菜包等餡料。自製自銷工廠直營，價格很有競爭力。

大豐老闆娘吳金蓮表示，這台切菜機除傳統的食品加工業採用外，許多家庭或玩家也會購買。近期也接到農場採購，用於畜牧飼料切碎，這是較特別的應用領域。她開心的說，由於我們的產品重視使用端的需求，所以都是在細節改良，讓使用者更便利安全，所以回購率相當高，口碑也是靠這些客戶幫我們口耳相傳。

DF21A小旋風多功能切菜機，高麗菜切菜機推薦大豐食品機械。影／大豐食品機械提供

大豐食品機械公司老闆曾建宇說，我們賣的不只是產品，而是顧客對我們創意的驚艷和肯定。我們會傾聽客戶的需求，然後再做機器改良，完成後讓客戶測試滿意後再量產，也因為凡事以客為尊，處處用心，所以客戶滿意度極高。

大豐食品機械廠的產品系列包括有：磨豆米機、甘蔗機、牧草機、絞肉機、鋸骨機、磨泥機、大型果汁機、搖搖機、切菜機、年糕麻糬、刨冰機、削簽機、壓麵機、脫豆漿機。曾老闆說，馬達是機器的心臟，線圈的好壞，攸關品質。所以該公司的馬達線圈都是自己纏繞安裝，不買現品。也因為這樣的重視細節，買過他們家機器的客戶，回購率相當高。

大豐食品機械廠二十餘年來堅持品質優先、創意領先、品管嚴先的經營理念，堅持提高顧客滿意度及提升食品機械水準為目標，在不斷地自我鞭策及努力革新中追求卓越。並不斷期勉自己以「誠信踏實、創新精進」做為經營準則，不斷求新求變、毫不懈怠的堅持因為大豐食品機械廠體認到品質、創意、品管是唯一能使企業永續經營的不二法則。

大豐食品機械廠採用精密設備和最佳材料，才能自信的提出永遠的品質保證。所有產品於出廠前，都會嚴格測試與品質管理，確保產品是否具備值得信賴的專業性能。該公司也特別重視和客戶之間的關係，仔細的傾聽、回覆，有效提供客戶特殊規格和生意需求上的建議，然後持續改良，直到客戶滿意為止。大豐食品機械廠採工廠直營銷售，價格具競爭力，並提供客戶維修服務，歡迎洽詢。

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