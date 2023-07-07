賴副總統：數位淨零轉型為動力 發展智慧永續新臺灣

賴清德副總統參加台灣上市櫃公司協會東方領袖講座和與會貴賓共同合影。圖／總統府
賴清德副總統參加台灣上市櫃公司協會東方領袖講座和與會貴賓共同合影。圖／總統府

台灣上市櫃公司協會東方領袖講座中，以「打造國家希望工程 再創台灣經濟奇蹟」為題進行專題演講

台灣上市櫃公司協會於7月6日舉辦東方領袖講座，邀請賴清德副總統以「打造國家希望工程 再創台灣經濟奇蹟」為題進行專題演講，他指出，將以數位轉型和淨零轉型為動力的「雙軸路線」，投資創新、投資人才，以發展智慧永續的新臺灣，讓臺灣再創「包容成長」、「綠色成長」的新經濟奇蹟。包括台灣上市櫃公司協會理事長黃偉祥、榮譽理事長蔡榮騰等皆席活動。

賴副總統說，臺灣沒有什麼天然資源，理論上發展是會受到限制，但臺灣有企業家的創意、努力及不怕苦的精神，幾十年來也獲得很好的成就。他肯定早期的企業家，語言不通，拿著手提箱跑遍全世界，成就第一波的經濟奇蹟，使臺灣的經濟實力受到國際肯定。

賴副總統提到，這幾年來，公私共同努力有一些成績，例如，「5＋2產業創新計畫」使「固定資本形成」年增率，由2018年5.4％成長為2021年的17.8％。他擔任行政院長時，也提了幾項方案，包括「台商回台三大方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等，希望讓臺灣的企業持續蓬勃發展。於2019年啟動的「台商回台三大方案」，至2023年2月為止，總投資達2兆零5億元，已經創造至少14.5萬人次的就業機會。

賴副總統表示，面臨「五缺」，包括水、電、地、人才等問題，他在擔任行政院長時提出解決對策。用地用水部分，自2018年起，政府陸續釋出1743公頃的土地，並開發320公頃產業園區用地；也在這5年內，增加每日175萬噸水源。在育才、攬才方面，則推動「移工留才久用方案」，也在2019年起推動「投資青年就業方案」。

至於用電部分，賴副總統指出，2016年5月蔡總統剛上任時，備載容量率只有1.64%。馬英九總統8年核定1座電廠、3部機組，合計268萬瓩；蔡英文總統執政7年則核定6座電廠、18部機組，合計約1701萬瓩，成長將近7倍。其中天然氣廠7部大型關鍵機組，在他行政院長任內核定。2016至2022年再生能源發電量共增加111億度電，確保電力及綠電的供應。去年綠電的發電量已超過核電。預估2030年時，用電量會增加802萬瓩，但同時，大型機組容量淨增加會達910萬瓩。過去不缺電，未來供電會更穩定，也要持續往綠電的方向走。

賴副總統進一步指出，蔡總統在2021年4月22日世界地球日宣布，2050年淨零轉型是臺灣的目標。行政院去年3月提出淨零碳排路徑，其中12項關鍵戰略，包括風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯等等，未來將持續強化推動。過去7年不僅增加供電，空污也減少61%。

賴副總統說，因為大家共同努力，臺灣競爭力是世界第六。失業率創22年來最低紀錄，2022年失業率是3.67%。2020至2021年疫情期間，平均經濟成長是四小龍之首。他認為，世界不改變，臺灣就沒機會。我們不大，有的是創新、彈性、客製化能力。現在世界在變，臺灣當然要跟進。希望為臺灣打造國家希望工程，再創臺灣經濟奇蹟。

賴副總統提到，我們過去第一波的經濟奇蹟，是「生產要素驅動」，未來要轉型為「創新驅動」的模式，且追求「包容成長」及「綠色成長」，因為公平的社會，才會誕生良好的競爭，也有足夠的動能；另外，化氣候危機為成長的新動能，以符合淨零路線。

賴副總統表示，要以「六大核心戰略產業」為基礎，包括「資訊及數位」、「資安卓越」、「臺灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」、「民生及戰備」等六大產業，支持更多隱形冠軍成為「護國群山」。並打造臺灣為「智慧科技島」，促進「產業AI化」及「AI產業化」。透過人才、資金、法規、市場等面向來協助新創，打造「新創雨林生態系」。

賴副總統說，未來將以數位轉型和淨零轉型為動力的「雙軸路線」，投資創新、投資人才，以發展智慧永續的新臺灣，讓臺灣再創「包容成長」、「綠色成長」的新經濟奇蹟。

賴副總統強調，要拚經濟，政府一定要全力協助企業家，並成為夥伴關係，大家團結一致，相信臺灣經濟一定會越來越好。

文 簡立宗

工商時報