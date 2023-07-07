賴副總統：數位淨零轉型為動力 發展智慧永續新臺灣

台灣上市櫃公司協會東方領袖講座中，以「打造國家希望工程 再創台灣經濟奇蹟」為題進行專題演講

台灣上市櫃公司協會於7月6日舉辦東方領袖講座，邀請賴清德副總統以「打造國家希望工程 再創台灣經濟奇蹟」為題進行專題演講，他指出，將以數位轉型和淨零轉型為動力的「雙軸路線」，投資創新、投資人才，以發展智慧永續的新臺灣，讓臺灣再創「包容成長」、「綠色成長」的新經濟奇蹟。包括台灣上市櫃公司協會理事長黃偉祥、榮譽理事長蔡榮騰等皆席活動。

賴副總統說，臺灣沒有什麼天然資源，理論上發展是會受到限制，但臺灣有企業家的創意、努力及不怕苦的精神，幾十年來也獲得很好的成就。他肯定早期的企業家，語言不通，拿著手提箱跑遍全世界，成就第一波的經濟奇蹟，使臺灣的經濟實力受到國際肯定。

賴副總統提到，這幾年來，公私共同努力有一些成績，例如，「5＋2產業創新計畫」使「固定資本形成」年增率，由2018年5.4％成長為2021年的17.8％。他擔任行政院長時，也提了幾項方案，包括「台商回台三大方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等，希望讓臺灣的企業持續蓬勃發展。於2019年啟動的「台商回台三大方案」，至2023年2月為止，總投資達2兆零5億元，已經創造至少14.5萬人次的就業機會。

賴副總統表示，面臨「五缺」，包括水、電、地、人才等問題，他在擔任行政院長時提出解決對策。用地用水部分，自2018年起，政府陸續釋出1743公頃的土地，並開發320公頃產業園區用地；也在這5年內，增加每日175萬噸水源。在育才、攬才方面，則推動「移工留才久用方案」，也在2019年起推動「投資青年就業方案」。

至於用電部分，賴副總統指出，2016年5月蔡總統剛上任時，備載容量率只有1.64%。馬英九總統8年核定1座電廠、3部機組，合計268萬瓩；蔡英文總統執政7年則核定6座電廠、18部機組，合計約1701萬瓩，成長將近7倍。其中天然氣廠7部大型關鍵機組，在他行政院長任內核定。2016至2022年再生能源發電量共增加111億度電，確保電力及綠電的供應。去年綠電的發電量已超過核電。預估2030年時，用電量會增加802萬瓩，但同時，大型機組容量淨增加會達910萬瓩。過去不缺電，未來供電會更穩定，也要持續往綠電的方向走。

賴副總統進一步指出，蔡總統在2021年4月22日世界地球日宣布，2050年淨零轉型是臺灣的目標。行政院去年3月提出淨零碳排路徑，其中12項關鍵戰略，包括風電/光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯等等，未來將持續強化推動。過去7年不僅增加供電，空污也減少61%。

賴副總統說，因為大家共同努力，臺灣競爭力是世界第六。失業率創22年來最低紀錄，2022年失業率是3.67%。2020至2021年疫情期間，平均經濟成長是四小龍之首。他認為，世界不改變，臺灣就沒機會。我們不大，有的是創新、彈性、客製化能力。現在世界在變，臺灣當然要跟進。希望為臺灣打造國家希望工程，再創臺灣經濟奇蹟。

賴副總統提到，我們過去第一波的經濟奇蹟，是「生產要素驅動」，未來要轉型為「創新驅動」的模式，且追求「包容成長」及「綠色成長」，因為公平的社會，才會誕生良好的競爭，也有足夠的動能；另外，化氣候危機為成長的新動能，以符合淨零路線。

賴副總統表示，要以「六大核心戰略產業」為基礎，包括「資訊及數位」、「資安卓越」、「臺灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」、「民生及戰備」等六大產業，支持更多隱形冠軍成為「護國群山」。並打造臺灣為「智慧科技島」，促進「產業AI化」及「AI產業化」。透過人才、資金、法規、市場等面向來協助新創，打造「新創雨林生態系」。

賴副總統說，未來將以數位轉型和淨零轉型為動力的「雙軸路線」，投資創新、投資人才，以發展智慧永續的新臺灣，讓臺灣再創「包容成長」、「綠色成長」的新經濟奇蹟。

賴副總統強調，要拚經濟，政府一定要全力協助企業家，並成為夥伴關係，大家團結一致，相信臺灣經濟一定會越來越好。