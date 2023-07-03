職享創辦人 蒞臨台大醫學院演釋專業形象

近日，職享科技創辦人呂一申（Andy哥）榮幸受邀至台灣大學醫學院演講，以「專業形象與人際溝通」為主題，鼓勵醫師堆疊專業形象並培養人際溝通能力。呂一申以科技業三十年的實戰經驗為基礎，引出專業形象與人際溝通的核心觀念。演講旨在為醫學院提供塑造專業形象技巧及應用實例，使與會者在醫療領域中展現卓越風範。

在演講中，呂一申指出「專業形象」包含了外貌層面的「潔淨力」和「肢體力」，更重要的是能結合外在形象與內在氣質，讓專業由內而外相輔相成，塑造出個人專業形象與人格魅力。呂一申透過一則則生動故事和實例深入人心，引發與會者對專業形象的重新思考與詮釋。呂一申提到「醫病關係存在醫學知識落差」，病患對疾病的認知不足，可能對醫囑產生疑慮。醫療專業人員應具備「化繁為簡」能力，提供清楚易懂解釋，確保病患及家屬充分了解診斷和治療計畫。醫病關係中，「降低期望落差、消弭認知落差」方能「提高病患治療遵從度」，良好醫病關係必須以專業與信任的溝通橋樑為基礎。

此次與台灣大學醫學院的合作，標誌著職享科技在跨領域交流方面的重要里程碑。台大醫學院的陳慧玲醫師代表台大醫學院對此次演講表示肯定與感謝，並表示此次演講為台大醫師及教授們帶來了新穎的觀念與深刻的啟發，職享科技對於能夠對醫學專業界做出貢獻深感榮幸。

職享科技致力於提供高品質的培訓課程，協助職場人堆砌專業能力並提升自我價值，成為所有職場人的燈塔與避風港。職享科技期許未來開設為大學生量身打造「大學生銜接職場」的社會大學先修班，以解決他們在步入職場前所面臨的種種疑問和挑戰，包含專業職涯輔導、面試指技巧南、強大心理素質，期望能夠有效協助大學生順利銜接職場，並培養他們成為具備良好心態和職場技能的專業人才！