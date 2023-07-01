網購包裝減量上路！配客嘉循環包裝助電商落實減量

環保署公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」新制7月1日上路，所有網路零售業的包裝材料都必須符合新規範，包含包裝材質限制、包裝重量限制及減量成效等要求。網購盛行產生的環境議題備受關注，各大電商積極響應環保政策，部分業者選擇與 PackAge+ 配客嘉合作，採用可重複使用的循環包裝出貨，從源頭垃圾減量。

今年7月開始，環保署要求所有網際網路零售業的網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材 90% 以上需使用回收紙；塑膠包材需摻配 25% 以上再生料。此外，針對中型業者須符合商品重量分級規定；大型業者則要達到「包材減重」和「循環袋（箱）使用」兩目標。包材重量平均值要在2024、2025、2026年分別達到25%、30%、35%；循環箱則要達到2%、8.5%、15%使用率。

各大電商如 UNIQLO、宏碁 Acer Store、台灣肯夢 (AVEDA)、台灣 Uber Eats等已與 PackAge+配客嘉合作，以回收塑料或 PP 單一可回收材製作可重複使用的循環包裝，特殊的結構設計則不需再使用膠帶黏貼，符合包裝材料禁用 PVC 規範。並且配客嘉在全台布有 4,500 個包裝歸還據點，沒有實體通路的電商品牌也能透過與配客嘉合作，讓消費者能到配客嘉的合作通路歸還循環包裝。

PackAge+配客嘉執行長葉德偉表示，感謝政府重視減廢減塑議題並積極推動網購減量法規，並呼籲循環包裝的「使用率」與「歸還率」同等重要，在不增加碳排放的前提下，建立一個便利、消費者願意使用的包裝循環系統是重要的課題。配客嘉期待與各界攜手推動循環包裝系統，改變網購生態和「用過即丟」的思維，讓消費與浪費不再劃上等號。