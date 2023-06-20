風光Ai窗北上南港展覽館 驚艷呈現高水密性能

近年來，由於全球氣候變遷造成極端氣候之故，高性能門窗越來越受到人們的重視。由第三方實驗室TAF認證唯一達水密2000pa精品門窗品牌「風光Ai窗」即將於6月29日至7月2日台北南港展覽館台灣國際室內設計材料大展展出，展現其獨特革命性的結構改造技術，實現高性能氣密表現，能抵禦風雨的侵襲！其憑藉先進的技術和精湛的工藝，風光Ai窗在業界獲得高度評價，成為本次展覽的焦點！品牌將帶來全新沉浸式體驗，展現其不畏風雨的實驗精神，透過「風雨實驗室」設備，參展者可模擬極端氣候風雨場景，身臨其境地感受到風光Ai窗優異的性能表現，進一步提高人們對窗戶之於居住品質的重視，為室內設計師和消費者提供更多的選擇性和可能性!

革命性的結構改造實現TAF認證最高水密2000pa精品窗！

「風光Ai窗」為台灣首創跑車流體力學節能窗，以專利斜鉤設計取代傳統氣密條圍堵的方式提升的密合度，並透過專利導流孔引導氣流，使空氣填充內框窗體，再以洩壓閥適時將窗體的壓力釋放出來創造室內外等壓，降低風的流動，達到控水效果。階梯式下台與垂直排水設計，可藉由風壓自主排除溝槽積水，讓雨水不易滲入室內，即使在14級強颱下，窗戶仍能保持完美的密閉狀態阻斷風雨，這種結構性改造大幅減少膠條量的使用積極地落實永續環境和ESG友善環境理念！此外，最新研發負風壓塊抵住外框的結構設計來降低窗扇的撓曲，解決室內負風壓所產生的風嘯聲問題；窗框搭配複層中空節能Low-E玻璃提升隔熱、隔音效能，不僅改善室內環境，營造出寧靜舒適的居住空間，更展現品牌在窗戶領域的職人匠心和創新能力。

跨界交流與美學結合 展現創新的無限可能

風光Ai窗以創新的思維和大膽的做法不斷求新求變，不僅在產品的品質和外觀上突破，亦探索材料應用上的各種能性，此次展覽也將展現品牌創新時尚，巧妙結合風光Ai窗獨創發明專利鋁結構與瑪瑙，作成可配戴的優雅、高貴藝術飾品，彰顯其在設計領域的獨特風采。同時，展覽期間將舉辦抽獎活動，抽出20位幸運兒，現場完成指定任務後即有抽獎資格，有機會獲得以鋁材斷面結構為設計發想的獨家限量品牌口金包與領帶，讓每位觀眾都能感受到風光A i窗帶來的精緻與生活美學。

風光Ai窗非常期待參加今年台灣國際室內設計材料大展，為參展者提供一個全面了解其精品鋁門窗及創新設計理念的機會，堅持將永續環境和E S G理念融入產品和企業運營中，致力為人們打造更美好的室內生活環境，敬請蒞臨風光A i窗的展區，共同體驗創新與美學的交流，相信這次展覽將帶來更多的合作機會和專業交流，並推動室內設計領域的發展。

展覽詳情：2023台灣國際室內設計‧材料大展

展覽地點：台北南港展覽館1樓 攤位編號：J508

日期：2023年06月29日-07月02日 10:00-18:00（最後一日到16:00）

聯繫方式：AIW官網 http://www.aiw.com.tw 或致電04-22519117