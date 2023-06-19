路邊租還服務有感升級 iRent調度停車場取還輕鬆找

為了便利都會區停車，iRent推出可提供路邊租還用戶進行租還車的「調度停車場」，以及，臨時停車免排隊繳費，可直接進出場的「便利付停車場」服務。同時，iRent透過客服系統、手機APP等多元管道蒐集用戶用車回饋，發現有部分用戶想要取用路邊租還車輛時，無法確定車輛是否停在調度場內或路邊；或是誤將車輛還在非調度停車場等問題。

為讓路邊租還服務有感升級，iRent特別整合停車場、車輛、APP地圖等資訊及推播系統，新增「iRent調度停車場，取還輕鬆找」之全新功能，讓民眾租車更便利、還車更輕鬆，以打造智慧用車的共享移動大環境。

在「調度停車場，取還輕鬆找」全新版本中，APP顯示與操作上更直覺便利，讓取車與還車通通Level Up：

一、取車Level Up：用戶可直接在路邊租還的地圖頁查看該調度停車場是否有車可租，並可透過整合停放於調度場內的車輛列表，便利查看車輛位置、車牌、車況等資訊，可以更快速的進行檢視及預約，大幅提升使用體驗。

二、還車Level Up：用戶也可直接在地圖頁中察看該調度場是否可進行還車，使用上更直覺。並新增「進場即時推播」提示功能，用戶開車進iRent調度停車場或便利付停車場，系統便會透過推播協助用戶判斷該場是否可以還車，或是僅供臨停服務，貼心提醒用戶讓用車更加便利，也避免誤停產生調度費用。

更多有關iRent「調度停車場 取還輕鬆找」詳情，可逕參考專網: www.irentcar.com.tw/UPLOAD/event/111event/2320/index.html