台灣護聖宮教育基金會送愛到竹塘慈航宮

財團法人台灣護聖宮教育基金會發起：心手相連，收集物資40尺貨櫃，於17日送愛到竹塘慈航宮，當天１０時準時發放物資公益活動，包括：開櫃儀式、義診、義演、義剪、血糖免費自我檢測等一連串活動，全都為民服務，熱誠做公益，溫情滿人間。



竹塘郷長(左三)、台灣護聖宮教育基金會主任委員林肇睢（左四)。圖／蔡榮昌。

財團法人台灣護聖宮教育基金會主任委員林肇睢表示，今年心手相連，收集物資40尺貨櫃，送愛到竹塘慈航宮活動，由彰化縣政府指導，財團法人台灣護聖宮教育基金會結合竹塘郷公所、竹塘慈航宮、台灣護聖宮長青樂團、衛生福利部彰化醫療義剪隊、社團法人彰化盲人福利協進會、救國團彰化真善美聯誼會、台灣廣播AM774台中台、大全民前衛新聞等圑體共襄盛舉。



血糖免費自我檢測等公益活動.

林肇睢指出，收集物資40尺貨櫃，送愛到竹塘慈航宮已經連續舉辦十一年，每次都受到民眾的熱烈歡迎，讓大家都有信心繼辦下去，而且一年比一年的豐富，這些物資提供弱勢圑體，希望以後能號召全國有愛心人士，圑結聚集物資

護聖宫許大祥指出，6月17日上午在竹塘慈航宫發放物資：並且邀請護聖宫長青樂團協辦，在廟宇前義演經典名曲，帶動會場熱鬧氣氛，讓民眾享受物資之餘，還可以欣賞薩克斯風演出名歌。





護聖宫長青樂團圑長蔡長衛（中）與資深圑員。

護聖宫長青樂團圑長蔡長衛表示，我己經86歲，最大的興趣就是薩克斯風，最高興的就是做公益，能帶圑到慈航宮來公益演出，將快樂分享給大家，是人生一大樂事，希望大家能够快快樂樂起來，並像發送物資一樣的快樂，將分享到每一個人。