落實永續目標 安永、研華傳授智慧轉型策略

企業面對永續目標，首要基礎工作是企業內部碳盤查，不過，要怎麼做？安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務副總經理林群堯指出，碳盤查首要即需要有企業的高階主管承諾與成立推動組織、溫室氣體盤查小組成員提供資料蒐集內容建議、確認重大間接溫室氣體排放源。不過，通常在蒐集數據過程中，企業可能面臨過去無相關資料，或有資料卻缺乏佐證明細、分散不同部門等問題。

完成以上工作後，第二步即取得第三方驗證或確信聲明，透過互相檢核提早發現有問題的數據處理，確保數據來源及計算方式的可靠性，企業更需要有專業單位協助提供數據查證技巧、第三方查證流程，以更有效、精準地完成相關作業，企業在碳盤查的過程中，更需要進一步智慧轉型以提升相關作業及效率。

因應臺灣主管機關ESG永續相關法規與趨勢要求，安永聯合會計師事務所持續推動淨零碳排，助力企業執行碳盤查及制定具體的減碳策略等行動，今（15）日攜手研華科技舉辦之「一站式永續解決方案助力綠色企業新面貌」研討會，會中分享與金融、醫療、零售、飯店業者息息相關的碳盤查要點，提供清晰的路徑及完整的解決方案，共同協助企業在淨零/碳中和的旅程上有效達成目標，提升企業競爭優勢、企業永續與地球永續。

林群堯也分享國內外溫室氣體趨勢，還有淨零碳排的碳盤查、查證確信要點兩步驟，以及碳盤查的數位轉型重要性。許多企業面對國際上的碳邊境調整機制、清潔競爭法案等壓力以及國內法令、產業客戶的要求下，碳管理已勢在必行。臺灣《氣候變遷因應法》草案三讀通過，包括2050年淨零排放明確入法、碳費開徵專款專用等六大主軸，臺灣預計將於2024年起將分階段徵收碳費；金管會啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，企業也要先了解自身排放基線，以規劃碳管理策略與減量措施。