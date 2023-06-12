新台幣貶2.9分 收30.754元

本周迎來全球超級央行周，包括美國、日本、歐洲及台灣央行都將宣布利率決策，全球匯市觀望氛圍濃厚，新台幣兌美元開盤後一路走貶，早盤最低貶至30.783元，回測30.8元關卡，終場收在30.754元、貶2.9分，總成交量僅13.275億美元。

市場觀望本周全球央行利率決策，台北股匯市再度脫鉤，台股12日衝擊萬七大關，大盤指數終場收在16,955.37點，上漲68.97點，漲幅0.4％，成交量2,982.71億元，三大法人買超94.06億元，外資及陸資買超92.12億元。

匯市方面，外資一方面持續回補台股，但另一方面反手匯出，新台幣一路走貶，午盤後持續在30.750元狹幅區間盤整，終場以30.754元作收，短線面臨30.8元關卡保衛戰。

根據央行統計，美元指數微幅修正0.1％，主要亞幣升貶互見，韓元升值0.24％最強，其次為日圓升值0.04％、新加坡幣升值0.03％，而新台幣貶值0.09％、人民幣貶值0.25％表現持續疲軟。

匯銀主管指出，全球匯市觀望本周各國央行決策，匯市近期陷入區間盤整，外資持續觀望偏匯出，新台幣一早就走貶，早盤一度貶至30.783元，距離30.8元大關僅一步之遙，但接近30.8元價位出口商也進場拋匯，加上午盤後外資匯出縮手，新台幣貶幅收斂，預料後續新台幣將持續往30.8元方向測試。

匯銀主管分析，市場主流看法認為，美國聯準會（Fed）本周將暫停升息，至於後續7月是否重啟升息，則要依據據資料(data-dependent)進行貨幣政策決策，「整體市場一下空、一下多」，市場消息面多空交雜下，外資維持雙向操作，整體成交量也明顯清淡。

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