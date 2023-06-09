宇越攜手三總讓癌症醫療邁向新里程碑

臺灣癌症醫療又有新突破！宇越生醫與三軍總醫院暨攜手合作「CAR-T細胞治療淋巴瘤臨床試驗」計畫後再次合作，以CAR-T細胞療法助癌友張先生治療為例，助病患恢復正常生活品質 。

由於當時三總與宇越公司合作的CAR-T細胞治療，正在進行淋巴癌的第一期臨床試驗。經跟該公司相關人員討論後，可以為張先生申請恩慈治療而不需任何費用。張先生也非常同意接受此治療方法，故於111年6月29日進行了此細胞治療。治療後張先生目前每月回診一次抽血檢測及每三個月抽吸切片骨髓來監測疾病有無復發，經過CAR-T治療了10個月，效果仍非常良好。

在地開發CAR-T 縮短細胞製造所需往返時間

宇越生醫科技副總經理郭正宜博士表示，新興的CAR-T細胞治療法，已上市國外藥廠療程高達新台幣上千萬元，治療費用高昂，非國內一般家庭所能負擔。如何普及治療效果顯著的CAR-T療法，減輕病友及家人的負擔，成為一個重要議題。臺灣生技公司開發CAR-T，在地生產製造可大幅縮短CAR-T細胞製造所需之往返時間，讓病友不需漫長等待。此外，治療費用可以更親民，大幅減少病友經濟負擔，也降低健保需支付的費用，是病友的福音。