形塑前瞻豪華 全新BMW i5純電豪華房車線上預購啟動

自首代BMW 5系列上市迄今，業已經歷七個世代淬鍊，全球累計生產超過1,000萬輛！全新第八代BMW 5系列以橫空出世之姿，賦予豪華中大型房車級距前所未見的前瞻思維設計，除既有燃油車動力，更推出史上首款全新BMW i5純電豪華房車。BMW總代理汎德也於今天(6/8)正式宣布全新BMW i5純電豪華房車率先展開線上預購，涵蓋全新BMW i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive兩款，預售參考價各為329萬元與485萬元。

由12.3吋搭配14.9吋的懸浮式曲面螢幕重新詮釋BMW駕駛導向理念，全新世代的iDrive 8.5使用者介面結合針對i5專屬設計的BMW座艙環繞光幕，為車艙空間創造出更多立體與層次感，堆疊出對手難以匹敵的未來實境。圖／業者提供

全新首創BMW i5不僅領先更超馭當代，所採第五代eDrive電能科技為BMW i5 M60 xDrive創造出驚人的601匹最大馬力與820牛頓米的最大扭力，0~100km/h加速更僅需3.8秒！結合xDrive智慧型可變四輪傳動系統、M電子防傾桿與M整合式後軸轉向系統，為BMW i5創造出熱情動態駕馭體驗的同時，i5 eDrive40M Sport最高續航里程更可達到582km，將性能與節能完美平衡。

透過全新世代語彙的重新詮釋，以簡約精煉的筆觸保留動感的俐落線條，更刻劃出優雅與大氣氛圍，全新BMW i5擁有更為放大且飽滿的車身輪廓，超越5米的車身長度及全面增添的車寬、車高與軸距表現，將優雅與運動風格刻劃地越加鮮明，結合更具科技氣息的光型變化智慧LED頭燈與橫幅式3D立體LED尾燈相互呼應、造型更寬大的雙腎型水箱護罩結合「i」字樣專屬飾徽、加上極具辨識度的全新BMW飾光水箱護罩以及C柱Hofmeister Kink窗框折角上的專屬「5」字樣，賦予全新BMW i5不容忽視的嶄新魅力。全新BMW i5也持續在智能駕馭體驗上引領同級，採用全新Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技且具備豪華品牌中唯一的變換車道輔助功能，藉由嶄新數位化的座艙空間設計，以12.3吋搭配14.9吋的懸浮式曲面螢幕，結合全新iDrive 8.5使用者介面、AR擴增實境導航與BMW手機數位鑰匙2.0功能，並加入BMW首見QuickSelect快捷助理，創造出在彈指間即可享受的駕馭樂趣。全新首創i5同時採用旗艦級設計的BMW座艙環繞光幕與水晶中控套件，為車艙空間創造出立體且層次豐富的豪華感受，更堆疊出對手難以匹敵的未來實境氛圍。