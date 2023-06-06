大通機車紀錄器 台灣五大車廠合作

台灣五大機車廠牌每年要賣出80萬輛機車，而這五大車廠都和PX大通電子合作，開發客製化的機車紀錄器，日前剛在南港舉辦的盛大電腦展中，大通電子更是一舉奪下唯一的機車紀錄器類大獎，成為展場的一大亮點。

大通電子這款通用型的機車紀錄器MX1 PRO，為何受到各界青睞？主要是五大車廠下都有各自合作的車行，這些車行老闆都一致認同MX1 PRO安裝最簡單，不必將車體機殼拆得滿天飛，安裝其他廠牌都需要花費1.5至2小時，但安裝MX1 PRO雙鏡頭最多30分鐘。

目前市面流行的機車紀錄器都是一顆大主機附兩顆鏡頭，但大通電子的MX1 PRO主機和鏡頭合體，小巧玲瓏，經濟能力條件差的可選擇先裝一顆，有錢的裝四顆也行，相當有彈性。重點是，大通機車紀錄器從內到外，完全是本土自行研發製造銷售，市面上很多都是代理大陸產品，有些號稱本土製造，其實是在國內組裝。大通營業部資深副理洪新達表示，MX1 PRO為台灣設計、研發、製造，工廠經國際大客戶品質認證，每一顆出廠的鏡頭皆有做軟硬體的嚴密檢驗，如防水氣密測試、專業調焦、收音測試等。

大通電子的新品機車紀錄器安裝簡單﹝右﹞，不必大費周章拆卸機體。(圖/大通電子提供)

洪新達同時透露，其他競爭產品9成從中國引進，無車規認證、無安裝SOP、無專用取電線，安裝品質堪憂；大通產品則通過BSMI、NCC、VSCC56-3 等認證，有嚴謹的車規級安裝SOP及車規線材、電力配線、專用支架，提高安全性、避震性及防護信號干擾，確保錄影品質。由於市面競爭產品一開始就必需單鏡或雙鏡二選一，若只裝前鏡就無法再加裝後鏡，安裝沒有彈性；但大通紀錄器則可以安裝於車前方當前鏡使用，亦可安裝於車後方位置當後鏡使用，以APP無線串連前後雙鏡畫面，省掉傳統雙鏡中間那台主機的體積，不佔用車廂空間。

當然，車行老闆的時間便是金錢，其他競爭產品安裝前後雙鏡需耗時一個半小時至兩小時，費用大約是1500元至1800元，且需拆車殼、破壞原車線路；大通產品搭配專用車型取電線安裝，不破壞原車線路，享有原車保固，費用也只有300元至600元，大大節省技師時間、節省車主預算，車子也不需留下過夜。

很多機車紀錄器壞了沒有維修服務，只能花錢再換新的，但大通電子堅持48小時內維修完成，同時提供2年保固，也難怪五大車廠GOGORO、Yamaha、三陽、宏佳騰、PGO與旗下各車行都要推大通的機車紀錄器，因為這簡直佛心來著，性價比相當高。