NEC與Aviat達成整合雙方無線傳輸業務的協議

NEC集團（6701）於5月31日宣布與無線傳輸與存取解決方案領導廠商Aviat Networks（Aviat; Nasdaq: AVNW）達成最終協議，將其無線傳輸業務與Aviat的業務進行整合。將以價值7,000萬美元的現金和股票形式進行雙方資產交易。

NEC的無線傳輸解決方案品牌PASOLINK以業界領先的品質和可靠性深受全球客戶肯定。根據Dell’Oro最新產業研究報告，由於這兩家公司的客戶與市場具高度互補性，因此這次整合將創造全球最大的無線傳輸公司與營收排名全球第三的微波解決方案供應商。

NEC相信其無線傳輸部門與Aviat的整合將為雙方帶來巨大利益。此協議有助於NEC專注於核心業務，同時與Aviat維持緊密的合作夥伴關係。身為Aviat最大的少數股東，NEC將指派一名獲得Aviat同意提名參選的董事會成員，以確保雙方能夠持續合作並共創成功。這兩家公司將致力維持正常運作，讓客戶順利度過過渡期，並以提升客戶體驗為最終目標。NEC將持續在日本經營PASOLINK業務。

「身為無線傳輸領域的領導者，NEC多年來為全球廣大客戶提供解決方案，進而積累了豐富的先進技術和知識，」NEC總裁暨執行長森田隆之表示。「我們相信與Aviat的業務整合將能為客戶提供更有價值的解決方案。」

「Aviat的策略目標是成為無線傳輸領域的專業公司，並擴大我們的業務規模，而這項交易讓我們距離這個目標更近了，」Aviat Networks執行長Pete Smith表示。「將NEC產品與Aviat首屈一指的高功率關鍵任務射頻單元、全戶外型微波和多頻段射頻單元、先進的微波路由器和軟體產品結合，我們可以為每個客戶提供極具吸引力的解決方案，並為Aviat創造開發一線業務的機會。」

在此項交易前，Aviat和NEC已有長久合作夥伴關係。早在2019年，雙方便已簽署協議，由Aviat擔任NEC的北美通路合作夥伴。「今天宣布的交易奠基於Aviat和NEC從2019年開始的合作關係，同時也證明Aviat有能力讓NEC的客戶和員工順利經歷過渡期。」Smith表示。「我們迫不及待為NEC的全球客戶提供一流的服務和業務，並透過Aviat經營模式持續進步與成長。」 此次交易已獲得兩家公司董事會的批准，但仍須符合特別成交條件，包括監管部門的批准。Aviat預計於2023年第三季完成此交易，交易對價為4,500萬美元的現金以及價值2,500萬美元的Aviat股票。