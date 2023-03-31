西園 29 服飾創作基地 投入低碳永續生產

由於氣候變遷導致全球升溫，淨零減碳為全球發展的趨勢，各國紛紛制定2050年淨零排放目標以及Nike、ADIDAS等全球品牌服飾廠也要求紡織產業供應鏈減廢、減排，其低碳製程將會紡織業須面對的重要課題。

西園29智能數位的整合服務，將為國內打造設計、打樣及印製一站化快速中心。圖／李水蓮

紡織所與國際大廠台灣愛普生公司合作引進愛普生直噴型成衣印表機與熱昇華印表機，3/31日並結合紡拓會與印刷創意中心，建構可快速提供服飾、圖案設計與印製等服務，以打造西園29成為「低碳印花」的生產場域。

該場域將印表機結合目前最熱門ChatGPT與Midjourney等二項人工智能軟體，只要於電腦輸入你想像中圖片的關鍵字，不用五分鐘的時間，精緻漂亮的圖片就會自動呈現出來，再藉由高階印表機將圖案真實的印製於不同材質的產品，如:T恤、襯衫以及鞋子等，該製程可節省水40%、省電50%、降低汙染95%，以能達到低碳生產。

引進愛普生直噴型成衣印表機與熱昇華印表機，可打造低碳印花的生產場域。圖／李水蓮

而西園29鄰近艋舺服飾商圈，將以該商圈為基礎，連結在地服裝家飾產業，共同推動商圈為「低碳永續」基地，當天並實際展示AI人工智慧與紡織印表機的結合，呈現紡織品精品化。

期透過西園29智能數位的整合服務模式，推動國內低碳與智慧化生產外，並打造為國內設計、打樣及印製一站化快速中心，以協助國內紡織業者快速打樣與縮短交期，提升國內業者競爭力，同時亦可提供國內設計師、文創者以及學生等創造文創商品，打造台灣國內紡織文創軟實力。