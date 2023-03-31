2023幸福婚宴嘉年華 浪漫成家so easy

準備結婚的準新人們一起在3月31~4月2日來到花博爭豔館，爲自已訂製一個專屬彼此的浪漫婚禮吧! 經濟部於3月31日至4月2日於臺北花博公園爭豔館辦理「2023幸福婚宴嘉年華」，現場齊聚71家知名婚宴、婚紗、喜餅、婚戒、婚攝及臺灣好食等相關業者，聯合祭出限時優惠，歡迎準新人們一起前來參加。

經濟部表示藉由「幸福婚宴嘉年華」活動鼓勵年輕人結婚，提振婚宴產業商機，參展業者包括晶宴會館、青青食尚花園、青青格麗絲、星靓點、格萊天漾、雅悅會館、彭園婚宴會館、徐州路2號、川門子婚宴及88樂章婚宴會館等10家婚宴業者，現場展示了中式、西式、戶外婚禮以及裝置藝術等婚宴風格，讓準新人們有多元選擇。

經濟部王美花部長出席「2023幸福婚宴嘉年華」，期盼透過活動鼓勵年輕人結婚，同時提振婚宴產業商機。圖／經濟部提供

此外，活動也集結了全國特色喜餅，包含傳統喜氣的臺灣大餅、還有精緻浪漫的西式喜餅，滿足新人們各式需求。此外也有婚紗、婚禮小物等業者參與展出，讓準新人們只要帶著甜蜜的心情來到現場，就可以浪漫籌備所有婚禮所需、輕鬆成家。

主辦單位經濟部也貼心緩解新嫁娘洗手作羹湯的小擔心，邀請臺灣好食業者和廚師到場助陣，讓準新人在籌備婚禮之餘，還能學習到料理的小撇步，輕鬆調理出家的味道，現場也可把美食帶回家!

「幸福婚宴嘉年華」是準新人籌備婚禮的最佳首選！爲了幫準新人們增喜氣、添嫁妝，只要先預約報名(報名網址https://reurl.cc/Ge5x5D)，即可獲贈總價值3,000元的現金折抵券，現場消費滿千抽裸鑽、萬元桌菜/餐券、輕婚紗攝影套組、西服訂製套件組及喜餅提貨券等好禮，現場訂席再加碼抽裸鑽。