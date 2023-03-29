肇喜登峰巡迴賽-長華公開賽開啟TPGA台巡賽季 何祐誠首回合領先

2023 TPGA台巡賽季今天(3/29)起正式開打，由肇喜登峰巡迴賽開幕賽-長華公開賽在高雄信誼球場揭開序幕！何祐誠今日首回合打出低於標準桿七桿的65桿，暫時獨占鳌頭；高藤與李玠柏同以一桿之差的66桿，暫並居第二。另有五位職業選手包括蔡宗佑丶謝繼賢丶劉又睿丶蔡雨達及洪昭鑫都打出低於標準桿五桿的67桿，暫並列第四。業餘選手陳季群揮出70桿，是六位業餘球員中成績最佳，在職業榜中暫並居第15位。

今天高雄地區天氣炎熱，高溫到32度，還好下午偶爾有風，吹散些熱空氣，傍晚都還有25-26度。獨居領先的何祐誠今天整體表現都發揮水準，在兩個五桿洞抓下兩隻老鷹，是他轉職業以來首次單回合獵下二鷹，另有四隻小鳥及一個柏忌，他自第10洞出發，先在第15洞第二桿超過果嶺，距旗洞20碼，第三桿直接切進洞獵鷹；後在第4洞兩桿上果嶺，第三桿是6呎老鷹推桿。另外兩個五桿洞第8及第18洞也都抓下小鳥，第9及17洞的鐵桿與推桿合力建功，再抓二鳥。他今天的開球，雖然只有九個洞成功打上球道，不過落點都在球道邊上，不影響第二桿的進攻，而且第二桿打得都很好，加上27推，讓今天的成績十分亮麗。他表示，過往在信誼球場參賽，從沒打好過，今天打出當日最低桿成績算很滿意。

名將李玠柏今天打出66桿，暫時並列第二。圖/業者提出

剛在香港打完亞巡賽表現不錯的李玠柏今天依然精氣滿滿，28推與準確的鐵桿助他抓下七隻小鳥，另有一個柏忌，他是下午自第一洞出發，第二洞就上演一記近60呎的超長小鳥推桿，四個五桿洞全都成功抓鳥，另有兩洞是4-6呎的小鳥推桿；唯一失誤在三桿短洞第6洞，風向判斷錯誤，開球飛越過果嶺，6呎保帕推桿沒進吞下柏忌。他說，經過好幾場亞巡賽的磨練，最近的揮桿都很穩定，如入佳境，只要關鍵的推桿能推進，都是好的！

這場比賽是今年台巡賽程的肇喜登峰巡迴賽7站中的首站，總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，於3/29~ 4/1日進行四回合72洞賽程，共有138位選手，包括台韓泰美四國132位職業好手與6位業餘球員參賽。這項巡迴賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，長華集團單站冠名主辦，TPGA主辦，信誼球場協辦。

長華集團包括長華電材股份有限公司、長華科技股份有限公司、易華電子股份有限公司，皆為股票上市櫃公司，長華電材為半導體封裝材料通路商，長華科技的主要產品為導線架製造，易華電子主要經營業務為捲帶式高階覆晶薄膜IC基板製造。

長華集團長期支持國內體壇發展，從個人競技的高爾夫球到重視團隊實力的棒球及體操，除培育菁英選手或球隊外，也冠名主辦賽事。

肇喜登峰巡迴賽是三商行創辦人之一丶三商集團榮譽董事長翁肇喜先生，2021年起因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，他即以個人名義總冠名，特別贊助舉辦六場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元；率先築起台巡賽連續兩年的基本架構，今年仍依相同模式與贊助金額繼續此總冠名贊助，不過比去年增加了一場，共計七場比賽，也使得今年度台巡賽場數總計15場賽事。

高藤今天也打出66桿，暫居第二。 圖／業者提供

長華公開賽在明天打完兩回合後，大會將取總桿成績優者前50位選手晉級後兩回合決賽。高雄信誼球場此次比賽球道全長7459碼，大炮型球員較有優勢，果嶺邊的處理也是挑戰之一。信誼球場為了迎接這場開幕賽，對球道與果嶺特別用心整理至最佳狀況，期讓選手們發揮最好球技，爭取佳績。這次比賽期間將

開放觀眾下場，但觀眾務必至櫃檯填寫資料方可下場，觀看時一律走車道，嚴禁乘坐球車，也無提供洞與洞之間接駁，下場安全注意事項，球場也會張貼於賽事公佈欄。觀眾請至球場櫃台繳交保險費 NT$ 30元，再至出發站換取觀賽證貼紙以供辨識。另外，這項賽事後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，分別於4/12-13下午4點起呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台除了可在台灣職業高爾夫協會FB丶YouTube丶Yahoo運動丶LINE平台-Golfourit與TPGA官網上觀看之外，今年還增加了智林體育台及LineToday兩個播放平台，另外全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，在全省20個球場做賽事播放。

明天第二回合仍分上下午兩部分開球，第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發時間為 6：50，最後一組於8：35開球；下午第一組於11：25出發，最後一組於下午13：20出發。