電動車產業到東海大學搶人才! 東海2023就業博覽會成中部求職焦點

近日來正夯的電動車、AI人工智慧產業等職缺就在東海大學! 東海為協助畢業生就業，舉辦「2023就業暨實習徵才博覽會」，邀請超過86家知名企業設攤，並提供上萬個海內外工作機會。其中鴻海、車王電子、華德動能作為綠能電動車的佼佼者也相繼到東海搶人才! 東海校長張國恩表示，期望同學們能利用本次機會瞭解各企業的科技發展，並透過現場面試，搭上通往未來的職涯列車。

東海大學就業暨實習徵才博覽會於今(29)日開幕，與會貴賓包含勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞、台中市就業服務處處長李美麗、校長張國恩、副校長劉正、學務長龍鳳娣、教務長楊定亞、國際長廖敏旬、公共事務處處長黃兆璽等校內師長們一同揭幕。勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，本次就業暨實習徵才博覽會除了提供畢業生就業機會，亦提供在校學生實習的機會，而勞動力發展署目前也有大專青年預聘計畫，希望協助青年職涯選擇方向，養成就業實務技能讓學生畢業即無縫就業。

東海大學地理位置優越，鄰近中部科學園區和精密園區等產業中心。日前東海不僅積極與友達、佳世達等上市公司董事長合作培育高階人才。「2023東海大學就業暨實習徵才博覽會」，是由勞動部勞動力發展署指導，東海實習與學生成就中心、勞動部勞動力發展署中彰投分署聯合主辦，現場有來自全國各地的超過86家企業和機構參展，涵蓋13個產業。此外，位於台中的車王電子集團與旗下的華德動能也到場搶人才。東海EMBA講座教授，同時也是車王電子集團的董事長蔡裕慶認為，東海大學一直以來都是中部科學園區的人才輸出基地，培育出許多企業鎖定且想要的跨領域人才，因此今年也鎖定東海畢業的新鮮人。

東海大學一直以來都是中部科學園區的人才輸出基地，培育出許多企業鎖定且想要的跨領域人才。圖／東海大學提供

校長張國恩表示，今年面對疫情趨緩及產業逐步復甦，各產業求才需求大增，因此這次各界企業的參與相當踴躍。過去，東海大學培育出的人才在業界一直擁有高度評價，在各領域表現都相當傑出，相信這次活動能提供即將畢業於東海九大院所的同學，不只能提前更了解各個產業的樣貌，也能獲得企業青睞直接銜接職場。企業求才的目標也能夠滿載而歸，共創雙贏。

副校長劉正指出，今年參與2023東海就業徵才博覽會的知名企業非常亮眼，包括鴻海集團、力晶積成、億光電子、京元電子、國泰世華銀行、昇陽半導體、車王電子、華德動能、網銀國際、德翔海運、國光生技、力麗集團、台灣蓋璞(GAP)、信義集團、中租控股等知名國際企業。而政府機構則包含勞動部中彰投分署就業中心、青年職涯發展中心、台灣就業通、台中市就業服務處、原住民委員會、國軍人才招募中心等，提供就業、職訓的資源、職涯個人諮詢服務、臺中市政府勞工局亦提供青年一站式創業服務站，讓求職者掌握創業良機。