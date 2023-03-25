台灣管理學會第七屆理監事聯席會圓滿落幕

台灣管理學會於24日舉行第七屆第6次理監事聯席會議，副總統賴清德、立法院長游錫堃、台管會榮譽理事長亦同時為崇越集團董事長郭智輝、數位部數位產業署署長呂正華等貴賓親臨會場致意。台灣管理學會理事長、前經濟部長黃營杉表示，此次會議除進行例行性會務報告外，另外針對3月1日正式開跑的第八屆崇越行銷大賞-短影音競賽活動，與台灣管理學會永續管理師培訓等內容進行報告。

賴清德表示，台灣管理學會舉辦崇越論文大賞，由於高嚴謹、高研究效益以及高學術價值等特點，備受管理學界青睞，因此崇越論文大賞也有管理學界奧斯卡獎的美譽，這是十分不容易的事。期盼台灣管理學會能秉持創會理事長、現任立法院長游錫堃起初創會的目的與意義，持續培訓與養成台灣優秀管理人才，讓台灣軟實力能持續在國際發光發熱。

游錫堃指出，台管會創立至今已超過20年，從未獲得政府相關單位任何經費上的補助，僅透過崇越集團長期支持，一路走來實屬不易。有賴於理事長黃營杉、副理事長賴杉桂、秘書長汪志堅、副秘書長陳才、張惠真、吳碧珠等優秀行政團隊的努力與無私付出，讓崇越論文大賞在管理學界備受肯定，第15屆崇越論文大賞投稿數量近1000篇論文參賽就是最佳證明。

黃營杉指出，台管會在理、監事等人用心支持與指導下，近年來也與時俱進推出許多會務活動，包括永續管理師培訓、成立ESG推動委員會等，期望政府能落實2050淨零碳排政策下，來配合推廣此項政策。他力邀游錫堃在會中以「台灣民主．百年追求」為題進行15分鐘專題演說，並與現場參與的理監事等人進行分享。而游錫堃精采的演說，也獲得賴清德與各位理監事的熱烈掌聲。

游錫堃於3月16日出版「台灣民主-蘭城尋蹤」書籍，書中充分呈現歷史脈絡的完整輪廓，實屬難得。他也致贈在場來賓每人一本他親自簽名的書，跟大家分享宜蘭民主前輩的自由民主奮鬥史。