beBit 助攻日本 Yamaha 跨越東南亞 OMO 商業鴻溝

beBit 集團助攻日本 Yamaha 發動機跨越東南亞 OMO 商業鴻溝。圖／beBit提供
beBit 集團助攻日本 Yamaha 發動機跨越東南亞 OMO 商業鴻溝。圖／beBit提供

世界知名的 Yamaha 發動機集團，持續供應 180 多個國家及地區機車、船舶等多種領先技術交通工具產品。因應近年顧客行為需求轉變，過去以經銷業務為主的 Yamaha 發動機意識到需要透過 OMO 轉型強化與顧客的接觸，首次嘗試以手機 APP「My Yamaha Motor」作為與顧客建立連結的第一步。同時，找上日本知名的顧客體驗（CX，Customer Experience）商業策略顧問 beBit 集團，導入顧客體驗增長運營顧問服務，實質幫助提升 APP 數據成效，也縮短過去數位與實體之間的隔閡，幫助 Yamaha 發動機建立以顧客經營為中心的數位轉型。

在顧客體驗至上的時代，應建立與顧客的深度連結以了解顧客

Yamaha 發動機專案負責人山田宗幸先生分享到，當初設計 APP 的契機在於，面臨到顧客行為開始重視體驗，且在東南亞地區選擇機車以外移動方式的人愈來愈多，在增加新顧客上面臨瓶頸時，必須重視既有顧客。「對於機車這類可使用 3 到 5 年、甚至10 年的耐用消費品，如何豐富購買後的顧客體驗，將直接影響到顧客下次是否仍選擇 Yamaha 發動機。」因此著手設計 APP「My Yamaha Motor」，能夠提供搜尋距離最近的維修站、道路救援服務、折價券推播等應用功能，直接建立與顧客的深度連結，打破以往僅能透過經銷廠商與顧客間接接觸的痛點。不過 APP 推行到市面後，持續需要進行的改善及變化流程是 Yamaha 發動機這間歷史悠久的製造商前所未見的，進而找到顧客體驗設計專家 beBit 集團作為解決問題的顧問夥伴。

Yamaha 發動機推出 APP「My Yamaha Motor」作為 OMO 商模起點。圖／beBit提供
Yamaha 發動機推出 APP「My Yamaha Motor」作為 OMO 商模起點。圖／beBit提供

beBit 集團幫助 Yamaha 發動機打破虛實邊界、實現深度數位轉型

其實，Yamaha 發動機與 beBit 集團之間的結緣更早於此。專案組員村松蒼介先生提到，「過去曾閱讀由 beBit 東亞業務負責人藤井保文先生撰寫的《搶進後數位時代》系列書籍，學習到顧客體驗方面的知識。」本次合作包括行銷科技工具的導入、從下而上建立同事對顧客體驗的思維模式、到業務流程 PDCA 循環顧問陪跑，能清楚看到例如下載 APP 後車輛登錄率等數據結果提升。另外，「虛」與「實」也逐漸整合，「過去僅能依靠電話客服人員的直覺判斷打電話吸引顧客到店的時機，但用戶現在透過『My Yamaha Motor』行為數據即時回饋實體店鋪，可以幫助店員判斷適當的時機致電，」專案組員川口祐史先生補充。「以用戶為出發點」的思考模式也深埋在 Yamaha 發動機員工心中，負責人山田先生總結，「我認為在 Yamaha 發動機集團中能增加以顧客體驗為中心推動數位轉型的人才，是與 beBit 攜手合作後獲得的特別重大成果。」

beBit TECH 協助企業極大化數位轉型績效

面對 Cookieless、OMO 商業模式崛起，數位轉型勢在必行。顧問科技公司 beBit TECH 整合母公司 beBit 集團提供接軌國際的顧客體驗策略諮詢服務，以及結合顧客數據平台（CDP）、自動化行銷（MA）、與商業智慧（BI）工具的顧客數據平台「OmniSegment CDP」，協助企業完善以顧客經營為中心的數位轉型，現已累積服務超過 500 間大型企業客戶。如有企業數位轉型需求歡迎至官網聯繫：https://www.bebit-tech.com/contact-us

文 郭靜芝