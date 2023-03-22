狂賀日本隊奪冠 JR鉑麗安全日餐廳3/22-3/24買一送一

日本隊於世界棒球經典賽冠軍戰中以3:2力克美國隊，贏得了冠軍，這也是日本隊自第一、第二屆之後，第三次獲得冠軍。為了慶祝這個重要時刻，JR東日本大飯店 台北的BRILLIANT鉑麗安全日餐廳特別推出「買一送一」活動，今日(22日)晚餐開始至3月24日持續三天，讓大家一起慶祝這個令人興奮的時刻。

Brilliant鉑麗安全日餐廳以半開放式的廚房空間運用當地的新鮮食材，由日籍行政總主廚芦浦隆二帶領的主廚團隊，製作出豐富多樣的菜色，其中包括春日鮮艷的顏色和豐富的口感，如「英式烤牛肉」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」、台灣料理、壽司、生魚片、當季水果等等，並且還有台灣茶系列甜點以及哈根達斯冰淇淋和現場熱壓可頌等。

Brilliant鉑麗安全日餐廳的「買一送一」活動只限三天，早餐及客房服務不適用此優惠活動。立即上線訂位，與親朋好友一起享受世界棒球經典賽日本隊的勝利和豐盛的美食。訂位網址：https://reurl.cc/Q45oR9。

午餐自助餐 NT$1,480（周一至周五）/ NT$1,680（週末六日）

晚餐自助餐 NT$1,480（周一至周四）/ NT$1,680（星期五及週末六日）

※餐價需另加一成服務費

「買一送一」贈送一位須加原價一成服務費， 同行有兒童收費以兒童優先免費。