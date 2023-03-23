獲利的魔鬼藏在細節裡 從年報挖出金礦
台股向來以高現金殖利率著稱，根據證交所統計，台股2022年底的現金殖利率達4.88％，稱霸全球，隨著上市櫃陸續公布年報和股利政策，哪些公司擁有高殖利率行情？哪些題材股有機會向上？加上第1季進入倒數一周，法人季底作帳壓力引爆，哪些產業為作帳行情首選？更有望成為扮演台股多頭反攻的先鋒部隊？本文帶您一次掌握 。
長榮、聯發科都上榜！盤點殖利率逾9%個股
3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，先前長榮霸氣祭出70元現金股利、現金殖利率超過4成，由於創台股歷年罕見紀錄，引起市場熱烈討論，也正式敲響高殖利率題材。
據統計，已公布股利政策的上市櫃公司中，以現金殖利率排序，航運族群包辦前兩名，用3月21日收盤價換算，分別為長榮殖利率約43％、陽明發20元，殖利率約30.7％，其餘躋身前十名的企業依序為總太、港建*、中菲行、台驊投控、泰博、永信建、皇翔及至上；其中，不少營建股現金殖利率兩位數起跳，主要受惠過去三、四年房市景氣站上高峰的大多頭，建案完工交屋後不但衝高毛利率，也繳交出獲利攀升的成績單。
事實上，台股超過4.88％的高現金殖利率股比比皆是，IC族群也可作為高股息殖利率題材的代表，指標股聯發科去年每股純益74.59元， 日前宣布配發現金股息62元，再加上資本公積14元，總共76元，殖利率9.86％，配發率達80％；此外，友達集團的面板驅動IC瑞鼎去年EPS51.23元，發放41元股息，股息發放率高達80％，殖利率9.81％，對市場資金具有相當的吸引力。
本文也整理目前台股中已發布股利政策，且現金殖利率超過9％以上的個股，至於操作策略， 統一投顧董事長黎方國建議投資人，布局高現金殖利率題材股最好採「守株待兔」方式，趁股價回檔時伺機布局，只要進場時成本低，今年可安穩參與除息及等待高額現金入袋。
26檔高現金殖利率個股排行
|代號
|股票名稱
|殖利率( % )
|現金股利
|盈餘配股
|3/21收盤價
|2603
|長榮
|43.6
|70
|160.5
|2609
|陽明
|30.7
|20
|65.1
|3056
|總太
|19.3
|4.1
|4.1
|42.5
|3093
|港建*
|15.6
|3
|40.2
|5609
|中菲行
|13.3
|10.7
|0.5
|84
|2636
|台驊投控
|13.1
|10.17
|77.6
|4736
|泰博
|10.5
|20
|190.5
|5508
|永信建
|10.4
|6.34
|60.9
|2545
|皇翔
|10.3
|4.6
|44.55
|8112
|至上
|10.0
|4.4
|43.6
|2454
|聯發科
|9.86
|76
|771
|3592
|瑞鼎
|9.81
|41
|418
|2027
|大成鋼
|9.71
|2.4
|2
|45.3
|8924
|大田
|9.55
|12.85
|134.5
|6121
|新普
|9.45
|27.6
|292
|9927
|泰銘
|9.41
|4
|42.5
|3028
|增你強
|9.35
|3
|32.1
|3090
|日電貿
|9.31
|5.5
|59.1
|3209
|全科
|9.28
|3.78
|40.75
|8016
|矽創
|9.26
|22
|237.5
|1436
|華友聯
|9.07
|5.15
|56.9
|5536
|聖暉*
|9.06
|11.92
|131.5
|3455
|由田
|9.03
|8.5
|94.1
|6174
|安碁
|9.03
|2.7
|29.9
|2065
|世豐
|9.00
|5.49
|61.1
|4995
|晶達
|9.00
|4.2
|46.65
季底作帳行情發酵 如何搭上這波順風車？
上市櫃企業2022年財報陸續曝光後，緊接著2023年首季財報，也將在4月中旬出爐，一般而言，基本面係法人逢低布局優先考量之一，因此從法人卡位標的相關股票，可略窺產業未來發展的「錢」景。值首季將近尾聲，法人作帳不僅為美化帳面效益，也為未來績效搶占先機。
一般而言，法人作帳包括外資、投信、自營商、上市櫃大股東、集團控股與國家隊法人（勞保等4大基金、國安基金）等，多值得關注。而從法人買賣超的標的，可略窺法人的「喜好」。其中，截至3月22日止，已連續23個交易日在台買超的投信法人，是最積極在季底作帳的大咖。
不過，投信布局標的，若與外資、自營商等「不約而同」予加碼者，顯示波段行情值得密切追蹤。而在近10個交易日，同時獲外資、投信及自營商等三大法人青睞的股票，包括聯電、緯創、京元電、英業達、日月光投控、欣興、台聚、頎邦、合晶、漢翔、南電、佳世達、慧洋-KY、和碩與新光鋼等，聚焦市場的目光。
但自營商一般多予市場「打帶跑」的大散戶印象，因此，若自營商與投信、外資同唱一個調的相關股票，逢高反而需留意源自營商的「結帳」賣壓。
另外，外資三不五時，常與公營法人、投信對作，使作帳標的不見得就是飆股，但相關股票逢低有撐與短中期底部區逐漸向上墊高，則是法人為撐績效，不得不然的做法。例如，近10個交易日，被外資賣超的廣達、仁寶與中鋼等，多被投信逢低撿便宜貨，而投信法人賣超的技嘉，也被外資積極逢低回補。
因此，外資等三大法人在季底作帳的股票，反而留意「弱水三千，只取一瓢飲」為宜，即外資、投信與自營商各自默默吃貨，並迴避對方也來攪局者為佳，例如合晶、榮剛、光罩等，各有法人力挺。
另外，若是市場普遍認同的績優權值股，即法人多持有基本部位者，因大家多有作價作帳壓力，因此，權值股也有穩步登高的空間，例如台積電、中華電與台塑四寶等股。
一般認為，集團股作帳多屬年底或半年報居多，公營法人則是聚焦權值股作價，因此就季底作帳觀察，值得追蹤的標的，還是參考外資或投信等法人青睞者，為優先考量。春江水暖鴨先知，由於法人旗下研究員勤訪上市櫃企業，因此，法人布局或賣超的標的，自然成為散戶觀察上市櫃股票基本面良窳的參考指標。
產業落底訊號浮上檯面 潛「利」股先卡位
一般而言，上市櫃企業觀察景氣，多是從客戶端的投單量去推測，但本身量化產品的規模較小，即市占較少，則對景氣先行指標的參考度，不見得趨勢正確；反而是直接從終端銷售去觀察，獲得的資訊，比較貼近現實。不過，若是產業龍頭或參與上下游大聯盟的一體垂直供應鏈者，則對景氣的敏感度又相對靈敏一些。
2023年以來，新冠疫情漸行漸遠，包括歐美、大陸與日本等經濟體多愈趨朝向開放之途，使終端消費初估將愈來愈好。因此，產業落底訊號，包括半導體、IC設計、網通、手機、筆電、PC、面板與工業電腦等，多被預期最遲下半年，最快Q2即可恢復營運成長利基，而傳統產業的塑化、紡纖、造紙、橡膠、航運等，則多半被評估需等到下半年，再一步觀察景氣復甦訊號。
因此，以股市多係先行反映未來3至6個月景氣觀察，可略窺電子股為何能在農曆年後，尤其是半導體族群，多能率先走入多方市場誘因，而傳產股除政策面做多的機電（缺電、儲能、太陽能）、軍工及生醫等概念股，加上全球風行的新能源車之汽車零件供應鏈相關股票，得與電子族群各擁一片天外，餘金融、塑化、紡纖、水泥、鋼鐵、玻璃與造紙等，波段似還處牛皮整理，緩步趨堅架構。
業內人士指出，日前經濟部公布2月外銷訂單已連續6個月負成長，而且3月的外銷訂單仍未樂觀，尤其資訊與消費性電子的訂單需求疲弱，顯示上市櫃企業在3、4月的營收成長仍需保守以對。
不過，就上市櫃大股東多預期今年首季或第二季即可景氣觸底觀察，顯示3月之前的外銷訂單，原本就不必冀望甚殷，而是4月起至下半年的外銷訂單，隨著終端庫存水位愈趨健康，各產業的基本面轉機氣象，值得密切追蹤。
目前看起來，景氣率先落底的半導體、IC等電子族群，仍是台股短多波段重中之重；金融股則需等美國Fed（聯準會）升息決策暫譜休止符，使債市風險降低，與疫後之產險賠償告一段落後，才有機會逐步尋求「我將再起」的機會。此外，去年營運的比較基期相對偏低股票，在2023先蹲後跳的「金兔」翻身行情中，也不宜看淡。