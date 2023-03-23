獲利的魔鬼藏在細節裡 從年報挖出金礦

台股向來以高現金殖利率著稱，根據證交所統計，台股2022年底的現金殖利率達4.88％，稱霸全球，隨著上市櫃陸續公布年報和股利政策，哪些公司擁有高殖利率行情？哪些題材股有機會向上？加上第1季進入倒數一周，法人季底作帳壓力引爆，哪些產業為作帳行情首選？更有望成為扮演台股多頭反攻的先鋒部隊？本文帶您一次掌握 。

長榮、聯發科都上榜！盤點殖利率逾9%個股

3月向來是上市櫃公司密集公布股利的時期，先前長榮霸氣祭出70元現金股利、現金殖利率超過4成，由於創台股歷年罕見紀錄，引起市場熱烈討論，也正式敲響高殖利率題材。

據統計，已公布股利政策的上市櫃公司中，以現金殖利率排序，航運族群包辦前兩名，用3月21日收盤價換算，分別為長榮殖利率約43％、陽明發20元，殖利率約30.7％，其餘躋身前十名的企業依序為總太、港建*、中菲行、台驊投控、泰博、永信建、皇翔及至上；其中，不少營建股現金殖利率兩位數起跳，主要受惠過去三、四年房市景氣站上高峰的大多頭，建案完工交屋後不但衝高毛利率，也繳交出獲利攀升的成績單。

事實上，台股超過4.88％的高現金殖利率股比比皆是，IC族群也可作為高股息殖利率題材的代表，指標股聯發科去年每股純益74.59元， 日前宣布配發現金股息62元，再加上資本公積14元，總共76元，殖利率9.86％，配發率達80％；此外，友達集團的面板驅動IC瑞鼎去年EPS51.23元，發放41元股息，股息發放率高達80％，殖利率9.81％，對市場資金具有相當的吸引力。

本文也整理目前台股中已發布股利政策，且現金殖利率超過9％以上的個股，至於操作策略， 統一投顧董事長黎方國建議投資人，布局高現金殖利率題材股最好採「守株待兔」方式，趁股價回檔時伺機布局，只要進場時成本低，今年可安穩參與除息及等待高額現金入袋。

26檔高現金殖利率個股排行

代號 股票名稱 殖利率( % ) 現金股利 盈餘配股 3/21收盤價 2603 長榮 43.6 70 160.5 2609 陽明 30.7 20 65.1 3056 總太 19.3 4.1 4.1 42.5 3093 港建* 15.6 3 40.2 5609 中菲行 13.3 10.7 0.5 84 2636 台驊投控 13.1 10.17 77.6 4736 泰博 10.5 20 190.5 5508 永信建 10.4 6.34 60.9 2545 皇翔 10.3 4.6 44.55 8112 至上 10.0 4.4 43.6 2454 聯發科 9.86 76 771 3592 瑞鼎 9.81 41 418 2027 大成鋼 9.71 2.4 2 45.3 8924 大田 9.55 12.85 134.5 6121 新普 9.45 27.6 292 9927 泰銘 9.41 4 42.5 3028 增你強 9.35 3 32.1 3090 日電貿 9.31 5.5 59.1 3209 全科 9.28 3.78 40.75 8016 矽創 9.26 22 237.5 1436 華友聯 9.07 5.15 56.9 5536 聖暉* 9.06 11.92 131.5 3455 由田 9.03 8.5 94.1 6174 安碁 9.03 2.7 29.9 2065 世豐 9.00 5.49 61.1 4995 晶達 9.00 4.2 46.65

季底作帳行情發酵 如何搭上這波順風車？

上市櫃企業2022年財報陸續曝光後，緊接著2023年首季財報，也將在4月中旬出爐，一般而言，基本面係法人逢低布局優先考量之一，因此從法人卡位標的相關股票，可略窺產業未來發展的「錢」景。值首季將近尾聲，法人作帳不僅為美化帳面效益，也為未來績效搶占先機。

一般而言，法人作帳包括外資、投信、自營商、上市櫃大股東、集團控股與國家隊法人（勞保等4大基金、國安基金）等，多值得關注。而從法人買賣超的標的，可略窺法人的「喜好」。其中，截至3月22日止，已連續23個交易日在台買超的投信法人，是最積極在季底作帳的大咖。

不過，投信布局標的，若與外資、自營商等「不約而同」予加碼者，顯示波段行情值得密切追蹤。而在近10個交易日，同時獲外資、投信及自營商等三大法人青睞的股票，包括聯電、緯創、京元電、英業達、日月光投控、欣興、台聚、頎邦、合晶、漢翔、南電、佳世達、慧洋-KY、和碩與新光鋼等，聚焦市場的目光。

但自營商一般多予市場「打帶跑」的大散戶印象，因此，若自營商與投信、外資同唱一個調的相關股票，逢高反而需留意源自營商的「結帳」賣壓。

另外，外資三不五時，常與公營法人、投信對作，使作帳標的不見得就是飆股，但相關股票逢低有撐與短中期底部區逐漸向上墊高，則是法人為撐績效，不得不然的做法。例如，近10個交易日，被外資賣超的廣達、仁寶與中鋼等，多被投信逢低撿便宜貨，而投信法人賣超的技嘉，也被外資積極逢低回補。

因此，外資等三大法人在季底作帳的股票，反而留意「弱水三千，只取一瓢飲」為宜，即外資、投信與自營商各自默默吃貨，並迴避對方也來攪局者為佳，例如合晶、榮剛、光罩等，各有法人力挺。

另外，若是市場普遍認同的績優權值股，即法人多持有基本部位者，因大家多有作價作帳壓力，因此，權值股也有穩步登高的空間，例如台積電、中華電與台塑四寶等股。

一般認為，集團股作帳多屬年底或半年報居多，公營法人則是聚焦權值股作價，因此就季底作帳觀察，值得追蹤的標的，還是參考外資或投信等法人青睞者，為優先考量。春江水暖鴨先知，由於法人旗下研究員勤訪上市櫃企業，因此，法人布局或賣超的標的，自然成為散戶觀察上市櫃股票基本面良窳的參考指標。

產業落底訊號浮上檯面 潛「利」股先卡位

一般而言，上市櫃企業觀察景氣，多是從客戶端的投單量去推測，但本身量化產品的規模較小，即市占較少，則對景氣先行指標的參考度，不見得趨勢正確；反而是直接從終端銷售去觀察，獲得的資訊，比較貼近現實。不過，若是產業龍頭或參與上下游大聯盟的一體垂直供應鏈者，則對景氣的敏感度又相對靈敏一些。

2023年以來，新冠疫情漸行漸遠，包括歐美、大陸與日本等經濟體多愈趨朝向開放之途，使終端消費初估將愈來愈好。因此，產業落底訊號，包括半導體、IC設計、網通、手機、筆電、PC、面板與工業電腦等，多被預期最遲下半年，最快Q2即可恢復營運成長利基，而傳統產業的塑化、紡纖、造紙、橡膠、航運等，則多半被評估需等到下半年，再一步觀察景氣復甦訊號。

因此，以股市多係先行反映未來3至6個月景氣觀察，可略窺電子股為何能在農曆年後，尤其是半導體族群，多能率先走入多方市場誘因，而傳產股除政策面做多的機電（缺電、儲能、太陽能）、軍工及生醫等概念股，加上全球風行的新能源車之汽車零件供應鏈相關股票，得與電子族群各擁一片天外，餘金融、塑化、紡纖、水泥、鋼鐵、玻璃與造紙等，波段似還處牛皮整理，緩步趨堅架構。

業內人士指出，日前經濟部公布2月外銷訂單已連續6個月負成長，而且3月的外銷訂單仍未樂觀，尤其資訊與消費性電子的訂單需求疲弱，顯示上市櫃企業在3、4月的營收成長仍需保守以對。

不過，就上市櫃大股東多預期今年首季或第二季即可景氣觸底觀察，顯示3月之前的外銷訂單，原本就不必冀望甚殷，而是4月起至下半年的外銷訂單，隨著終端庫存水位愈趨健康，各產業的基本面轉機氣象，值得密切追蹤。

目前看起來，景氣率先落底的半導體、IC等電子族群，仍是台股短多波段重中之重；金融股則需等美國Fed（聯準會）升息決策暫譜休止符，使債市風險降低，與疫後之產險賠償告一段落後，才有機會逐步尋求「我將再起」的機會。此外，去年營運的比較基期相對偏低股票，在2023先蹲後跳的「金兔」翻身行情中，也不宜看淡。