富蘭克林榮獲Smart基金獎雙重肯定

富蘭克林不負眾望，連續24年獲獎不中斷

晨星暨Smart智富台灣基金獎3月20日舉行頒獎典禮，深耕美國超過七十年的富蘭克林，以聚焦於美國股票資產的富蘭克林公用事業基金及富蘭克林高成長基金獲雙重肯定，前者精準掌握基建趨勢商機及通膨題材，後者則是鎖定股利成長股，以相對穩健的策略為投資人攻佔美股升機。富蘭克林投顧表示，今年市場看法相對謹慎，企業獲利預測仍有下修壓力，高股利題材仍是波動環境下的投資優選，值得長期納入核心配置。

獲獎的兩檔基金為國內少有的美國註冊基金，而現有11檔該註冊地基金皆由富蘭克林投顧獨家總代理。此類型基金擁有三大優勢，包括成立時間相對悠久、基金規模較大，另有一大特點與投資人權益息息相關，也就是經理費用率相對較低。

其中富蘭克林公用事業基金是國內唯一聚焦於美國公用事業的境外基金，深度鎖定電力、水力、天然氣、通訊服務和自來水等公用事業領域，成立時間長達近75年，是能緊抓每個能源轉型機會的先驅者。經理團隊操盤功力一向穩健傑出，已六度榮膺「公用事業和基礎建設股票型基金獎」的桂冠，亦是各大基金獎得獎常勝軍，此外受惠於標的之高股利特質，該基金亦深受偏好配息題材或市場波動下用以增強防禦力的投資人青睞。

在已公佈的指標年度台灣基金大獎與Smart智富台灣基金獎，富蘭克林囊括十金，並締造連續24年獲獎不中斷的紀錄，今年多個獎項更是精準掌握這兩年炙手可熱的市場及產業標的，包括美股、平衡股債型基金、氣候變遷、基礎建設及公用事業等，顯示富蘭克林經理團隊對產業趨勢的前瞻與操盤管理實力。

富蘭克林聚富投組。表／富蘭克林提供

面對今年景氣趨緩、通膨自高點逐步降溫、貨幣正常化的轉折期，富蘭克林建議用「穩『建』」及「聚富」的雙投組策略，精準把握收息和資本利得的多重契機，前者以六成的美國平衡股債型基金加四成基礎建設股票型基金；「聚富組合」則以再納入美元複合債券型基金，並以50%、20%及30%打造多元收益來源的比重配置。另外，若想讓資產配置再分散，富蘭克林國民e帳戶結合智能投資的國民理財機器人「1號-富智能」及「2號-富動能」，都是理性面對市場波動、提高投資效益的神隊友，詳情請洽https://lihi2.cc/mEish