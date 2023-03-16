運動企業認證徵件開跑 推出運動企業認同卡享專屬福利

教育部體育署連續8年舉辦運動企業認證，獲證企業家數達574家，受惠員工總數超過106萬人，企業重視職工運動逐漸蔚為風潮。112年運動企業認證啟動記者會暨北區說明會於昨(16)日舉辦，自105年起開辦「運動企業認證」，全臺企業與員工熱烈響應，共同打造運動共好生態圈。自疫情開始至今，運動企業認證仍持續舉辦，並透過數位化投件流程及線上活動維持推廣運動。

教育部體育署貴賓、運動企業認證112年響應企業、合作夥伴企業與說明會分享企業代表共同合影。圖說左起為：永豐餘莊文志總監、桃捷陳定漢副總經理、屋馬林馷宸董事長、凌華陳怡男總經理、中華體總葉政彥會長、教育部體育署林哲宏副署長、台電沈樹禮處長、賀桃徐進發特助、教育部體育署呂忠仁組長、迪卡儂蘇培芳經理、美科陳語彤主任。圖／教育部體育署提供

體育署表示，自110年發起的「金質榮譽榜」，企業在15年內連續10年維持認證期效即可成為「金質榮譽企業」，今年是關鍵的一年，自105年起即響應參與認證的元老企業，只需於今年再度通過認證，即可於115年獲頒「金質榮譽企業」殊榮，除可於授證典禮另外表揚、享有針對企業進行報導，並可獲得體育署相關活動的優先邀請。

此外，運動企業認證LINE＠經營至今已突破3,000會員數，除了運動企業認證相關諮詢、賽事及活動消息發布及運動生態圈的企業優惠領取，112年新推出「運動企業認同卡」，讓企業會員享有更多認證福利，屆時LINE＠也將推出會員專屬活動，邀請更多運動企業員工一同加入。

教育部體育署林哲宏副署長擔任代表進行開場致詞。圖／教育部體育署提供

為共同支持運動企業認證，獲證企業也積極出席本次活動，去(111)年度多家獲證企業，積極擔任今年度合作夥伴，包含永豐餘消費品實業清水廠、美科實業、屋馬餐飲集團及桃園大眾捷運等知名品牌企業，皆樂意貢獻企業資源，響應體育署發展全民運動風氣之目標；台灣迪卡儂也以運動企業過來人的身分，分享企業推動員工運動風氣經驗；而自105年即積極參與認證，今年再度獲證即成為第一屆金質榮譽企業的台電公司及凌華科技，以及去(111)年度獲證企業—賀昱企業所屬的同集團分公司—賀桃投資控股，也以全新投件企業的身分積極響應今年度運動企業認證。

圖左起為凌華陳怡男總經理、教育部體育署林哲宏副署長、中華體總葉政彥會長、台電沈樹禮處長、賀桃徐進發特助一同啟動112年運動企業認證。圖／教育部體育署提供

體育署為提供企業更多申請認證相關資訊，分別於北中南三區舉辦說明會。除昨(16)日接續記者會辦理的北區說明會，中區徵件說明會將在3月23日下午2時假CMONEY教育訓練中心—朝富大型會議室召開；南區徵件說明會則在3月29日下午2時假駁二共創基地204共學教室辦理，歡迎全臺企業免費報名參與。

今年度認證申請作業，自即日起開放企業免費投件申請，6月9日截止收件（以郵戳為憑），預計於10月底舉辦授證典禮。凡在臺合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，皆具備申請運動企業認證的資格，隸屬同集團的不同子公司，也可分別申請。(教育部體育署廣告)

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