數字王國三次榮獲奧斯卡金像獎 打造AI虛擬人技術領先全球

奧斯卡頒獎典禮甫落幕，影后楊紫瓊、最佳男配角關繼威、導演關家永以《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡重要獎項，影評評論說今年是亞裔大發光的一年。其實除了他們，還有以《黑豹2:瓦干達萬歲》入選競逐名單的特效公司數字王國(Digital Domain)執行長是來自台灣的「謝安」，2012年時接下執行長一職時，從《鐵達尼號》、《班傑明的奇幻旅程》和《美夢成真》，已三次勇奪奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，且11次斬獲該類別提名。

有鑑於現在電影對於真實性越來越追求，因此視覺特效成了電影中不可或缺的一環，特別是漫威電影更全力投入在虛擬人上，而數字王國AI技術能符合好萊塢的技術要求，因能做到掃描任何人的臉、動作和聲音，未來成為電影演員的虛擬替身去執行吊鋼絲武打等高難度動作，謝安說：「我們相信這個科技，這不是未來的科技，而是我們現今擁有的科技。」

數字王國的AI虛擬人技術領先全球，如面部捕捉系統，可自動將演員面部表情重新打造為最微妙的動作，並將其轉換為數位形式，將其利用在電影、電玩、廣告等各種項目之中，甚至藉此創造一個虛擬AI人像，可以即時對答。聽起來跟現在流行的ChatGPT有些相似，但是數字王國的技術不僅僅只是一個文字對談的人工智能，更是人工智能有視覺上的呈現更加擬真。數字王國視效總監Matthias Wittmann接受CNN訪問時表示，虛擬人可說是一個情感引擎，在每次對話中，心情好或心情差，喜不喜歡你，虛擬人都在拿主意，這些決定驅動並決定她將如何回答，所以虛擬人是機器學習和實際動作捕捉的混合體，所打造的虛擬人更貼近人性。

CNN前進數字王國香港總部採訪謝安分享：「虛擬人的技術甚至能將已去世的人重新『復活』，如已故巨星鄧麗君重現，出現在今年北京台春晚與王心凌、韓雪同台演繹《我只在乎你》平均收視率突破1.39％，登頂同時段衛視直播關注度衝上榜首；#虛擬鄧麗君、#鄧麗君王心凌韓雪同台合唱等話題相繼衝上微博熱搜及抖音熱榜高位，在在顯示此項技術已成功運用在表演娛樂。除此之外謝安認為，AI虛擬人技術若應用在教育方面，前景無限。他舉例說：「亞洲學童在學英文時都比較內向，想像小朋友都喜歡《冰雪奇緣》的Elsa能跟你互動，對小朋友而言，Elsa 是他們熟悉的朋友，因此在學習時一定更有興趣與動力，也敢大聲的開口說話。」

CNN採訪數字王國執行長謝安（右）。圖／固力狗提供

根據 AI 行業服務平台Qubit AI 2021年的報告顯示，光在中國AI虛擬人的市場將達到近390億美元。從元宇宙到人工智能，謝安帶領數字王國開創更多不可能，這位最年輕的CEO肩上扛著重擔，把想法落實在各領域上創新並建構新的商業模式，相信可以接軌國際發展趨勢，在虛擬內容上作出更多貢獻。

CNN採訪數字王國執行長謝安報導： https://edition.cnn.com/videos/business/2023/03/13/exp-marketplace-asia-virtual-humans-digital-domain-130310pseg1-cnni-business.cnn