賴清德表揚傑人會傑出社團暨傑青獎得獎代表師生

台中市和平傑人會會長孫云云、總召洪綺翎，國際傑人會中華民國總會2023總會長賴文針等一行今（13）日上午，率領「第29屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖傑青獎』得獎代表、指導老師及國際傑人會中華民國總會重要幹部」前往總統府，接受副總統賴清德接見。

賴副總統特別引用德瑞莎修女的話「愛是從別人的需要中看到自己的責任」肯定得獎學生服務的精神，以及台灣民眾不僅在國內發生重大災難時立刻伸出援手，在日本311大地震、南亞海嘯及日前土耳其及敘利亞發生大地震時也同樣踴躍捐輸，展現台灣民眾的愛心。

總召洪綺翎表示，國際傑人會相較於扶輪社、獅子會、同濟會等公益社團，由於是本土社團也創立的較晚，所以，我們在承辦「大專院校公益社團傑出青年年」簡稱「傑青獎」時，礙於知名度不夠，再加上青年學子的價值觀以及少子化的影響，還有Covid-19疫情也讓我們招收稿件不盡理想，在這方面，我們承辦的和平分會將盡力讓傑青獎得獎者的美事藉由各大媒體曝光，提供一個舞台，讓大專院校學生投身公益不再是「為善不欲人知」而能藉由國際傑人會提供的舞台讓他們的善行義舉發光發熱，進而拋磚引玉，讓更多年輕學子參與。

孫云云會長表示：連續三年的疫情，今年有很多醫學系、護理系的新面孔參賽，感謝這些有愛心的學生遠到偏遠郊鄉區服務，更感謝這些學生家長出錢出力的支持孩子們。「愛是從別人的需要中看到自己的責任，相信這些經驗將幫助學子的人生觀更順遂」，30屆傑青獎選拔在112.9.30截止，歡迎全國大專院校服務性社團踴躍參與。

第29屆得獎領袖及社團暨指導老師有：國防醫學院蔡瑩璇（享尼尼泊爾國際志工團）、國立體育大學 侯國輝（學生會）中國醫藥大學孫智閔（上醫醫療服務隊），輔仁大學李婷潔（急救康輔社）臺北醫學大學王柏鈞（楓杏醫學青年服務團），臺北醫學大學葉芷淇（楓杏醫學青年服務團），臺北醫學大學劉瑋杰（楓林幸服服務團），致理科技大學陳祐儀（豔陽國際志工社）中國醫藥大學劉旭晨（上醫醫療服務隊），長庚學校財團法人長庚科技大學莊柔儀（星兒志工社），臺北醫學大學邱聖博（楓杏醫學青年服務團）臺北醫學大學王南淵（楓林幸服服務團），致理科技大學陳宏杰（豔陽國際志工社），中國醫藥大學高尚德（上醫醫療服務隊）長庚學校財團法人 長庚科技大學張毓容（星兒志工社）。

圖/國際傑人會

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