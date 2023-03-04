台灣護聖宮長青與飛鴿樂團合作演出

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區內臺灣玻璃媽祖廟(護聖宮)，台灣護聖宮長青薩克斯風樂團，是台灣護聖宮八大團體之一，於４日受臺灣玻璃媽祖廟邀請演奏，並聯合台中市飛鴿薩克斯風樂團，一起在台灣玻璃博物館演出，引起前來旅遊的民眾，紛紛駐足、或坐下聆聽，並捐錢投入打賞箱，露出賞心悅目的心情，及響亮的掌聲，給予演奏者非常大的鼓勵。

台灣護聖宮長青樂團長蔡長衛表示，台灣護聖宮長青樂團員，由一群旅居臺中市，以國立北港高中校友為主要成員，專長表演吹奏薩克斯風樂器，成員雖有點年紀，卻是人人神采奕奕，精神飽滿充滿活力，每次來演出所收到打賞金，全數捐給臺灣玻璃媽祖廟，也就是所有的演奏者全數一起做公益。

飛鴿薩克斯風樂團長張耿彰表示，飛鴿薩克斯風樂團的圑員，大部份是企業經理級以上的人士，熱愛薩克斯風，利用閒暇之餘，增進自己技能，並能將自己所學發揮出來，與民眾同樂，共同創造和諧的社會。現在第一次飛鴿樂圑與台灣護聖宮長青樂團合作，在台灣玻璃博物館演出，除了能共同發揮自己的技能，及圑隊合作默契，更重要帶給出來旅遊的觀眾能夠快樂之旅。

蔡長衛年逾86歳高齡，仍老當益壯，精神體力依舊健朗。當年畢業海洋大學航海系，當遠洋大商船長多年及海上航行16年，尤其台中港擴建，與擴建港委員會一起提供航海相關技術，讓任何大型商船順利平安進出，對台中港擴建貢獻很大。由於熱愛音樂，退休加入歌唱班，106年獲長青組亞軍，曾北港高中傑出校友，及取得多縣市街頭藝人證照，並參與成立台中市北港長青SAX樂團，並首任團長後，自資增加薩克斯風在外演奏的設備，讓圑員無償使用，為了圑無私無我的付出，獲得圑員一致的肯定。

蔡長衛曾代表台灣護聖宮長青樂團，接受總統蔡英文授旗，及台灣護聖宮長青樂團在彰化演奏時，適逢現任行政院長陳建仁蒞臨（當時副總統並與合影），是台灣護聖宮長青樂團及圑長的榮譽。