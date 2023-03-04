遠雄人壽捐生態米給安得烈食物銀行

長期守護環境生態，力促良善循環

遠雄人壽長期投入生態環境復育，持續推展【守護億隻鴞】計畫，攜手屏東科技大學野生動物保育研究所，從屏東縣高樹鄉擴展至台南縣東山區，至今已打造10處無毒生態田區，架設猛禽棲架、生態監測設備，掛置逾80個巢箱，推廣改善用藥農區面積超過7公頃，除積極創建永續生態棲地，進一步協助催生在地生態作物，貓頭鷹復育計畫也自然接軌落實農委會農業永續ESG專案所推動陸域棲地及循環農業之目標，並同步推廣綠色農食理念給更多消費者，成為環境永續的先行者。為回饋在地好物給社會上需要幫助的家庭，活絡地方農村產業，降低運輸碳足跡，遠雄人壽率先購買800公斤的健康營養生態白米，並且全數捐贈予安得烈食物銀行，將善的初衷化為行動，提供弱勢族群生活所需。

不僅關注生態永續，遠雄人壽同時支持在地青農，第二生態復育基地台南耿爸農場的農場主人王莨耿為了有更多時間陪伴家人，轉換跑道回鄉務農，選擇艱辛但對環境與健康都好的友善耕作農法，並積極響應猛禽生物防治法，與遠雄人壽一起為守護自然生態與活絡在地農業而努力，耿爸農場的田間棲架，陸續迎來黑翅鳶及貓頭鷹造訪，田間周圍樹林更架設貓頭鷹巢箱，守候禽鳥貴客孵育，一切努力都是為了讓農作和生態間能取得平衡，也孕育了自然無毒的生態白米、黑米。

屏東高樹鄉鳳梨田化為一片美麗的貓頭鷹地景，遠雄人壽【守護億隻鴞】生態復育計畫串起大地、健康及生活的美好。圖／屏東縣政府

遠雄人壽以良善與愛出發，帶動美好循環，抱持「好代誌逗陣做、好米稻陣呷」信念，拋磚引玉以貓頭鷹生態無毒白米回饋食物銀行，期待將一包包蘊含著健康與祝福的優質良食，送達弱勢孩童家庭，飽滿飽足三餐所需。遠雄人壽也於企業內部展開員購活動，號召同仁用行動支持生態永續，耿爸同時也熱心捐出生態米收益10%回饋給弱勢團體，遠雄人壽總經理趙學欣表示，每個人都擁有讓土地更加美好的能力，持續發揮正向影響力，環境生態將因你我的行動起點而更和諧健康。

遠雄人壽【守護億隻鴞】計畫串聯起生態、土地、產業、健康等實質面的美好，這份美好更滲透進生活，今年於第一生態復育基地屏東高樹鄉出現一幅壯麗的貓頭鷹地景，是由屏科大團隊從在地生態農產品「貓頭鷹鳳梨」及「鴞旺來」所發想繪製，田間一顆顆鳳梨戴上彩帽防曬，組成一幅彩虹貓頭鷹在月光下賞星星的農地景觀，遊客搭上雙層巴士便能欣賞這片美麗風光，期待藉由體驗式農業旅遊，促進民眾建立環境永續思維，歡迎大家不妨利用假日規畫一趟農村生態之旅。