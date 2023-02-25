第七屆兒少文學獎暨優質品牌發表

由「台灣人間有愛中小企業互助協會」攜手「華品文化」共同舉辦「第七屆人間有愛兒少文學獎暨品牌發表」，期許將企業願景延伸至下一代身上，以寫作主題「我的夢想」，讓每個孩子都能勇於做夢，以文學創作為基礎、發揮文字創作潛能，讓他們的夢想被看見、被實現。

鼓勵小朋友以文學創作為基礎、發揮文字創作潛能實現夢想

國內知名RIWAY38 菁英團隊創始人林金瑩，致力協助全球人民達成全方位卓越自由人生，擔任圓夢大使頒發兒少文學獎第一名予蕭佑恩。

現場除進行「兒少寫作分享」、「品牌發表會」結合中小企業的力量齊聚一堂擔任圓夢大使，包括「栯忻國際、聯道科技、圭記蔬果親子量販、蓮心生物科技、RIWAY38 菁英團隊創始人林金瑩、麥易購有限公司、雲林故事館、龍口食品、安笙餐飲貿易」的暖心企業等，在兒少的故事裡擔任圓夢大使，一同為兒少鼓勵並盡一份心力，國內知名「財團法人光泉文教基金會、聯夏食品、安根植物研究苑」，更紛紛響應此活動，用行動、物資支持人間有愛兒少文學獎。

圭記蔬果親子量販頒發第七屆兒少文學獎予林栩蔚。

「人間有愛協會」理事長林玉卿深信教育必能改變命運，把自己放在最前線的位置，親自去參與，去了解如何教孩子們寫作去陳述自己的成長背景去啓發他們的創作力，也體會到家庭力量所帶給小孩正負的因子，她強調從寫作中能了解孩子們的內心世界，看見他們心中的渴望是什麼？以及他們過得好不好，他們現在最重視什麼？堅信用寫作能讓孩子實現連结世界的可能性!此次徵文學校是位於三芝區興華國小，競賽從初選、複選多次討論，最終選出前三名及佳作得獎孩子們文章，在字裡行間，看見孩子內心真正的模樣，盡是良善與天真，有人寫夢想當消防員、發明家、游泳國手、柔道選手，每一句都有著期許，都有著我們看不見的力量，當孩子有想法，寫出他未來夢幻職業，或許是大人眼中的冷門，卻是孩子眼中的夢想歸屬。

聯道科技黃彥博總經理頒發第七屆兒少文學獎予藍晏翎 。

此活動亦融入企業品牌發表，現場蓮心生物科技王靜恩述說產品開發的理念，源自於一個媽媽自身就是超敏感肌，用市售的一般清潔洗沐品容易敏感，為了改善膚況，於是投入開發Bella Nushen貝拉霓萱系列商品。栯忻國際孫栯駖董事長，致力於推廣精油產業首屈一指的領導品牌公司，以西方芳療阿育吠陀的藥草療法，結合中醫行氣調理的原理去調配出精油，並開發6種不同香味的精油的書籤，令人愛不釋手，隨時享受精油帶來的美好香氛。

三芝興華國小學童共同齊聚一堂分享表揚活動喜悅。

圭記蔬果親子量販創辦人也到場分享， (圭記取自台語水果的諧音)，成立全台第一家親子蔬果量販店佔地約400坪，寬敞挑高設計的購物空間，不單單賣蔬菜水果，還設置了超大兒童遊戲室，提供免費小孩盡情放電、大人安心購物，並以水果零售第一個運用O2O模式，線上訂購線下取貨。活動透過優質品牌發表會分享企業創意營銷模式，盼透過「跨界交流」的方式，呈現出更多元商機，幫助品牌找到最適合的新零售之路，以建構產業生態、強化在地價值，藉由一系列品牌案例分享與歸納帶給產業後疫時代鏈結的新思維與解方，為業界注入新的不同能量。