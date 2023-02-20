甄甄音樂樂圑於19日正式成立，由負責人張珮甄老師，邀請業界先進，北高校友會薩克斯風樂團會長蔡嘉榮、護聖宮薩克斯風樂團團長蔡長衛，及歷任的學員一起參加開幕儀式，同時舉辦聯合音樂會，希望能帶動台中市的薩克斯風熱潮，讓台中成為薩克斯風的藝術都市。



由左起台中郵局總幹事劉煌昌、台中郵局副局長李木順、張珮甄老師、合迪公司副理張振岳。

張珮甄老師，曾獲勞動部產業投資人才專案，中級薩克斯風班、演奏班，連續七期第一名，設立音樂指導、輔導檢定、表演、比賽、公益等活動。2022年成立甄的薩克斯風，目前在台中市嶺東科技大學南湖社區大學指導老師。

從2021年5月開始，在疫情的衝擊，加上吹薩克斯風必須吹氣，更容成感染，每一位喜好薩克斯風者不離不棄，即要避免疫情的感染的風險，又要不斷練習，大部份利用視訊上課以及通訊系統的方式，來增加並練習技能，努力以赴從不間斷，學得一門薩克斯風技能，日後舉辦聯合音樂會及成果發表會。

張珮甄老師表示，在台中市嶺東科技大學南湖社區大學指導老師，成立中音薩克斯風班，班班客滿，在疫情期間的，大部份利用視訊上課以及通訊系統的方式，來增加並練習技能，努力以赴從不間斷。另在YOU TOBE以甄的薩克斯風親自吹奏經典名歌，共同推動薩克斯風藝術文化。

張珮甄老師除了教薩克斯風外，鋼琴也是專長之一，教導許多學生員。曾到台中市大墩文化中心舉辦這一場音樂盛事-秋之饗宴聯合音樂會。張珮甄老師的鋼琴學生，在獨奏方面也都非常的努力，尤其是在表演中以背譜方式做表演，而這一些來自各行各業的薩克斯風學生，第一次在大舞台上展現，珮甄老師以鼓勵的方式，勉勵大家上台演奏是給自己一個機會也是一種挑戰，現場的歡樂以及掌聲。