華南銀行培育理財顧問累計500位取得RFA證照 公股冠軍

華南銀行自109年起因應台灣高齡化社會樂齡退休的理財規劃需求，致力於培育金融專才，激勵同仁增值自身能力不遺餘力，除持續開辦專業證照課程專班，更提供專業證照課程費用、考照費用與敘獎等相關獎勵措施，旗下員工在2月17日舉辦的「國際認證理財規劃顧問(CFP)」中也有多位同仁獲得授證。華南銀行表示，目前已逾170位同仁取得CFP證照，以及逾500人取得RFA(退休理財顧問)證照，榮登公股行庫取得CFP證照與RFA證照人數雙料冠軍，華南銀行專業理財顧問團隊提供優質服務陪你一起鴻兔大展。

新冠疫情衝擊全球生活，加上市場波動影響了人們財富價值，此時專業的理財規劃更顯重要，民眾對於理財規劃意識抬頭，需求亦逐年漸增加，華南銀行為提供理財客群專屬服務，持續培育及提升專業理財顧問團隊有關風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃及全方位理財規劃等多元專業知能，以利於客戶為出發點，彈性地且即時的因應市場變化，協助客戶把握機會規避風險，為客戶打造長期資產配置規劃，幫助客戶得以實現更好的生活計畫。

華南銀行一直秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，持續深耕財富管理業務，面對數位理財趨勢潮流，華南銀行提供更加多元的數位服務，並結合理財優惠的相關產品，如有國民理財卡美譽的「Rich+富家卡」，每筆一般消費都可累積儲蓄點數、與智能理財好幫手「華南好基智」，AI每日監控客戶投組，協助應對市場波動，做好風險控管，也不定期舉辦線上理財講座，由專業理財顧問團隊為客戶進行全方位的理財規劃，用專業與努力贏得肯定，為客戶再創財富密碼。