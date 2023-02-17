CFP® 與 AFP授證 持證人數突破3千

李長庚：持證人數倍增有助推動財管2.0

臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT） 17 日舉辦「CFP®與AFP授證典禮」，根據國際理財顧問認證總會（FPSB）2月6日最新公佈，截至2022年全球CFP®人數達213,000人，成長率4.8%，台灣的成長率16.9%，居全球TOP 3，同時也在本月正式突破3千人，且近三年成長率年年超過10%，在全球的評比名列前茅，足見台灣在培育金融多元跨領域專業人才的努力，尤其是銀行與保險業，積極培育CFP®及AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方面的理財計劃。

FPAT理事長李長庚指出，台灣財富管理業務與歐美個人風格的獨立財務顧問不同，是打金融機構整體的團隊戰，因此團隊有多少人擁有理財黃金證照，是競爭力決定性關鍵。以近三年台灣取得CFP®及AFP人數成長的速度。顯示銀行、保險與證券機構，不僅有包班授課、補貼教育訓練費用，部分更跟進美國做法，對於取得CFP®證照員工提供加薪鼓勵，以提升員工全方位理財規劃的綜合實力。

本次授證典禮，國泰人壽是最早大規模推動員工考證的機構，目前市場佔有率高達16%，穩居第一，但後有追兵: 南山人壽本屆新科人數居冠，中國信託商銀成長速度則是銀行業第一，元大證券近年高度重視財富管理客戶經營，帶動員工投入報考CFP®及AFP的行列，人數及成長率穩居證券業之冠。

目前台灣平均取得CFP®與AFP的年紀為41歲，尚略高於美國，但FPAT理事長李長庚發現，隨著CFP®與AFP證照認同提升，台灣的報考有年輕化趨勢，本屆已有來自2001年出生的Z世代成為新科持證人，李長庚也以自身經驗指出，因為考證相當耗費時間跟腦力，越年輕報考認證越有優勢；此外，跨界成為CFP®的風潮也從日本吹進台灣，本次新科持證人中，就有來自媒體業、會計師、科技業，甚至食品研發領域的優秀人才跨界而來，顯示隨著民眾對專業理財規劃的需求提升，財富管理也吸引更多多元人才加入。

FPAT理事長李長庚說，近年來，FPAT參與國際證監會組織（IOSCO）的世界投資者週活動，年年舉辦大型論壇，並邀請諾貝爾經濟學得主演講與互動交流，增加台灣投資產業與市場能見度，獲得國際組織（FPSB）高度肯定。今年更率先參與經濟合作暨發展組織（ OECD ）發起的「Global Money Week世界貨幣週」，於2月15日至3月30日舉辦「理財金句大挑戰」活動，活動期間民眾不僅可自由參與理財金句的投稿及票選活動，更有多項獎金與獎品（活動於2月15日上線，詳情請見FPAT官網）。此外，FPAT連續兩年舉辦「理財規劃書競賽」鼓勵持證人與金融業界專業人士參與，包括銀行業、壽險業、證券業等都參與競賽，其中國泰人壽及南山人壽尤為積極，獲獎人數也名列前茅。李長庚認為，一份優秀的規劃書，不但代表CFP®與AFP的專業能力，更是協助客戶有紀律的達成財務目標的利器。

FPSB引入理財規劃心理學，促進以客戶為中心服務理念

這三年來的疫情，不僅對全球民眾的健康產生巨大的威脅，在財務健全方面更是影響深遠，根據美國CFP® BOARD 所做的調查，2020年初疫情讓77%美國人財務感受到壓力，隨後創紀錄的通貨膨脹，被87%美國人列為最大壓力源，這對民眾的理財規劃態度與行為產生了巨大的變化，基於此美國CFP® BOARD的CFP®集結了數十位美國金融行為、理財規劃與心理學專家學者出版了《理財規劃心理學》一書並正式成為CFP®中測驗認證一環，作為全球極具公信力與知名度的專業理財規劃顧問證照，國際理財顧問認證總會（FPSB）也自今年第二季起將在全球進行推廣。