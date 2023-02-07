鮑爾發表談話 台指期觀望態度濃

美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在美國非農就業數據繳出優於預期的表現後，首度發表公開談話，其內容或將成為股市短線多空催化劑，市場屏息以待，台指期夜盤在美股開盤前夕觀望態度濃厚，小跌39點，暫報15,358點。

雖然美國元月非農就業大增51.7萬人，失業率寫下逾50年低點，但從結構上來說，休閒和旅宿業作為就業人數激增的最主要推手，薪資水平卻處於中低水準，反倒Meta、Google、亞馬遜、微軟等美國科技大廠的裁員潮持續蔓延，因此就算就業人數大幅增加，對通膨的壓力並未明顯增加，市場關注Fed官員本周下半旬的談話，以此獲取更多未來升息路徑的線索。

台灣期交所內的美股三大指數期貨7日向下走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報146點、15.25點與18點；至於英國富時100指數期貨也有2點跌點，暫以7,821點作收。

台股方面，新台幣重回3字頭，資金持續撤離漲多電子股，導致大盤雖有生技及觀光族群持續點火，仍於平盤附近震盪，指數終場小漲8點，暫時守住15,400點關卡。期貨方面，外資7日賣超32.8億元，並反手加碼407口期貨多單，未平倉淨部位達7,081口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤暫時依序下跌31點、1.15點、2點。