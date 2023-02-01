台股波段高點可期 留意逢低進場時機

國際經濟情勢：

台股金兔年紅盤日狂漲560點，創下歷史開紅盤的最強表現，反映過年期間總體數據的「有利方向」，其一是利率預期的繼續降溫，其二是基本面資訊，不論是經濟指標及企業財報的指引均有意外優於預期之處，引發市場對於經濟軟著陸的臆測，多少增強持股信心。

但基本面正處於谷底，庫存何時去化完畢尚存變數，至於因景氣欠佳、進而猜想利率將回落的推論雖然直覺，也的確使股票評價獲得re-rate，但真正到了央行決策時，部分資金依然會因決策的不確定性而選擇觀望，以致市場波動難免，beta較高的的成長股自然逆風也大。

既然景氣動向難以定奪，資金成本亦在多次加息後墊高不少，加以基本面的壓力，代表當前央行決策者的動作也不至於太大，將使加息循環步入末端的共識越來越高，對風險資產的影響也收斂。若本次聯準會釋放強於預期的鷹派態度，建議仍須留意震盪後逢低切入的契機，但順序上可以中概傳產為先，反映中國近期較突出的基本面表現；而若聯準會姿態偏鴿，則目前位階偏低的成長股還有上行空間。

投資策略：

台股紅盤日（1月30日）大漲560點，隨後31日下跌228點，短線的波動與台股落後國際股市開盤、時序上卻又跟上超級央行日有關，是否繼續追高須視國外資金風向而定，但逢回再接仍是大勢所趨；KD指標呈高檔鈍化，為多方強勢格局，意味波段上漲動力仍強，預期指標跌破80之前，盤勢震盪後還有高點，與總體透露出來的資金風向相符，只是短線若波動加大，建議回到5日均線至1月30日的長紅低點（15,200至15,300點之間）後可進場。

另可觀察當指數進入短線有壓力的地帶，亦即落在1月30日長紅一半至去年5月12日頸線壓力（15,400至15,600點之處），資金量能是否還在，如是則可掌握資金由電子轉進非電的輪動節奏，以因應盤勢高檔震盪時的操作。

投資主軸上，電子股方面，看好記憶體的利空漸散，即使產業供需平衡時間將落在今年第三季到第四季，價格轉漲則落在第三季，但考量市場會領先反應，建議提前在第一季開始布局記憶體的相關個股，另還可聚焦2023年將延續成長動能的IP矽智財，以及部份的伺服器、砷化鎵、功率元件等個股。

傳產股方面，可留意工具機產業最差情況已過去，有望於下波景氣反彈之初率先表態，另基於中國經濟在解封後將進一步回升，從中國消費以至房市基建救市政策的中概題材多，也可擇優布局。（國票投顧總經理張愷凌）