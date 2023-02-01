「華南金青少棒捕手強化訓練營」開訓 紮根棒球運動

華南金控自民國96年至今連續17年，推動「一球圓一夢」基層棒球培育計劃，去年更攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟協會，舉辦國內首次「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，得到棒球界熱烈的回響，參加營隊的選手們感受收穫良多。

今年持續舉辦的第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」在2月1日至3日，於台中文中10棒球場舉辦，學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手。為期三天的捕手營中，特地邀請前職棒選手、2022年U23世界盃中華隊教練、臺中成棒隊總教練鄭達鴻，以及2019年亞錦賽冠軍的中華隊選手陳瑞慕、黃佳瑋，擔任本次訓練營的教練團，目的係為加強臺灣青少棒捕手的守備技術，為臺灣棒球扎根。

今（1）日舉辦的開訓典禮，邀請主辦單位中華民國棒球協會秘書長林宗成、台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華、華南金控處長陳伯壎、以及教練團，給予學員們支持與鼓勵，並期望他們能在此訓練營，提升自身的能力，為臺灣棒球帶來更多的助力。

中華民國棒球協會秘書長林宗成公開表揚致贈感謝狀，由華南金控處長陳伯壎代表接受，感謝華南金控推動基層棒球不遺餘力。陳處長表示華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，包含冠名舉辦全國少棒、青少棒國手選拔賽，以及支持國內舉辦世界盃少棒、亞洲盃少棒、亞太區次青少棒、U23世界盃、亞錦賽及洲際盃等國際賽事，並到全臺各地舉辦基層棒球訓練營與捐助球具，只要是能夠幫助國內基層棒球發展，我們都會盡力去做。本次特別針對臺灣優秀的青少棒捕手，持續舉辦青少棒捕手強化訓練營，幫助年輕捕手提升球技，期盼能培育更多優秀的中華隊捕手，將來為國家爭取最高榮耀。