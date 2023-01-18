信品木地板提供專業諮詢 推新春優惠

木地板學問大 每個眉角都是「關鍵」

臨近春節，不少民眾積極除舊佈新，但更換頂級家具、添購新家電所費不貲，不妨考慮換木地板，款式花色多達數百種，木紋質感自然又溫暖，不必花大錢就能改變室內風格。服務過幾千名客戶的信品木地板表示，一般人認為鋪設木地板工程浩大、粉塵重，有損壞家具的風險，但只要地面平整度好，施工團隊技術性強，而且家具會先做防膜，不必擔心粉塵，約2天內可完成。

信品表示，鋪設木地板是近年裝潢首選之一，大多數消費者最在乎價格、顏色、花紋，但鋪設木地板有很多細節，都會產生關鍵性影響，省略任何一個步驟，或者規劃時，忽略任何細項，都可能造成施工不順利，或者後續不斷修補，損耗金錢與時間成本，本想除舊佈新好過年，卻惹來一堆麻煩雜事。

自行上網找資料 指揮施工 麻煩大了

信品亦大方分享一個真實案例，有一個客戶李小姐，三代同堂，考慮到潮濕、甲醛、白蟻、蟲蛀問題，自行閱讀網路資料，選擇超夯的「SPC石塑地板」，自行找廠商施工，但3個月後驚覺地板隆起、邊角斷裂，向廠商詢問原因，僅回覆是西曬，環境因素屬不可抗力，不在保固範圍，廠商敷衍的態度，李小姐決定另覓其他業者處理。信品木地板場勘後，發現地面平整度不佳、西曬，鋪「厚度6mm SPC石塑地板」一定會發生膨脹、卡扣斷裂問題，但前業者並未向客戶提出更適合的鋪設意見，只求儘快施工收尾款。

信品木地板為客戶李小姐家重新鋪設木地板後,煥然一新。圖／信品木地板提供

信品為李小姐規劃修復工程，將現有地板拆除，重新鋪設厚度8.5mm的「SPC石塑地板」，這類木地板具防水、耐磨、防白蟻…等特質，也沒有甲醛及蟲害問題，但必需經由專業人員評估厚度、室內溫度、日照光線，為李小姐重新鋪設的「SPC石塑地板」厚度增加，提升穩定度，降低卡扣斷裂及西曬風險。

專家:廠商不專業 易導致工程糾紛

信品解釋，現在網路資訊多，但木地板是一門居家裝潢專業度極高的學問，不能單靠網路資料就自行決定鋪設種類，請民眾務必諮詢專業人員。很多工程糾紛都是起源於廠商不專業，無法為客戶做精準評估適合的材質，或者只講求價位便宜，犧牲材質與施工品質。信譽良好的廠商，應秉持絕不虛報、不灌水，由丈量、估價、現場評估討論、到材料介紹與建議，一律清楚明白，依實際施工拆箱透明化計算坪數及報價，且木地板材料、施工內容、價格皆明確，堅持品質，才是良心廠商。

信品木地板推出新春優惠活動，即日起至2月28日止，木地板特惠價2300元起。 https://www.facebook.com/sinpin11/