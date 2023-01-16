快篩國家隊長興材料到訪成大 聚焦生醫、材料與化工領域技術開發

乾膜光阻劑全球占比第一，也是快篩試劑國家隊成員長興材料16日來訪成功大學，由營運長潘金城與長興研究所所長翁進益等高階主管率領副所長高志宇、技術經理許龍麟、研究所經理朱文崇與多位研究人員一行，參訪成大執行產學合作業務的專責單位—產學創新總中心，由成大助理副校長暨產學創新總中心主任莊偉哲親自接待，為其介紹成大專利、技轉、產學與新創等面向的成果。長興材料此行聚焦化工、材料與生醫三大領域的技術交流，積極與成大展開更多技術合作開發。

這場產學交流座談會是特別針對長興材料亟欲跨足的技術領域進行安排，成大助理副校長莊偉哲講座教授主持的實驗室，長年投入於以蛋白質結構為基礎的藥物設計開發，其以定點突變、雙硫鍵引入、蛋白質化及聚乙二醇化等技術改善藥物之藥效與藥物動力學。目前除了成功研發出抗糖尿病黃斑水腫藥物、低副作用抗血栓藥物及抗纖維化之靶向新藥外，更與長興材料合作發展兩大技術，一為塑膠分解酵素，以達到永續發展的目標；一為合作開發用於細胞培養基的蛋白質成分，以達到穩定細胞治療培養階段的目標。

長興材料參訪團由成大助理副校長暨產學創新總中心主任莊偉哲親自接待，為其介紹成大專利、技轉、產學與新創等面向的成果。圖/成大提供

成大牙醫學系暨口腔醫學研究所講座教授謝達斌也出席與會，就核酸檢測平台與長興材料商討雙方未來可能的合作。材料系講座教授劉全璞實驗室開發的碳化矽與鋰電池材料，利用循環經濟及微小化技術，將廢矽晶片轉化為具超高純度之微奈米粉末，當作原料應用於成長碳化矽及直接與水反應產氫之應用，是長興材料十分關注的技術項目。另外，化工系助理教授許蘇文開發的高頻高速通訊用之高分子材料，將市售高分子量的Polyphenylene ether (PPE)於自由基作用下，進行分子量重新分配合成低分子量且均勻分子量分布之PPE，再以具有高反應性之分子於PPE末端進行改質，生成高反應性、高加工性、低借電性質之PPE，用於銅箔基板與電子元件封裝的基本材料，也是長興材料未來積極投入研發合作的技術。

成大產創總中心近來積極招募企業會員，分成「鑽石」、「白金」、「黃金」、「白銀」等 4 個等級，依據等級不同提供專利、技轉、產學、新創與人才招募等程度不一的服務，目前已逾 30 家企業進駐，會員所屬產業領域廣泛，包括生技醫療、電子、材料、金融與新創事業等，長興材料也是企業會員之一，而本場聚焦特定技術領域的產學交流，則是產學創新總中專門依據企業會員需求量身打造的服務。

長興材料著重研發，員工碩博士人才占比過半，內部研發量能充沛，亦期待能嫁接成大所領導的大南方科研產業化平台學校與醫療聯盟資源，同時豐富公司的研發資源與所需人才。本場產學交流座談會，雙方亦就設立共同研發中心進行交流，期能針對產學合作計畫、人才培育與人力招募等多元面向展開合作。目前，成大與國內多家大型企業包括台積電、國巨、廣達、智邦與中鋼與友達等設立共同研發中心。

長興材料於1964年成立於高雄，為從化工廠轉型為全方位的材料製造供應者，主要產品為通用樹脂、塗料樹脂、合成樹脂、不飽和聚酯樹脂、特殊塗料、特殊單體、電路基板、電子特化品、封裝材料、光學材料、乾膜光阻劑與醫療器材等，現已發展成為全球有近5千名員工的跨國集團，生產與銷售據點遍布歐洲、亞洲與美洲等地，產品行銷全球近70個國家，1994年於台灣證交所掛牌上市，2021年營收約505億元，每年投入至少3%營收用於研發，去年投入研發的經費近20億。創立近一甲子的長興材料，長期致力發展深具前瞻性的事業，2013年就已布局切入生醫領域，並在新冠肺炎疫情爆發初期，配合政府開發生產快篩試劑，成為首家獲得衛服部疾病管制署快篩試劑授權廠商，對於台灣防疫工作貢獻厥偉，而有「快篩國家隊」之美譽。