遠通攜手高公局推動行車「零接觸」服務 結合數位科技推道安公益

奪下「行銷傳播傑出貢獻獎」及「華文公關獎」雙料獎項殊榮

走過疫情三年，因應後疫情時代的大轉型，遠通電收洞悉民眾行車防疫需求，攜手高公局超前部署並推動多項行車零接觸服務，在疫情的困境中持續成長，更帶動ETC智慧交通產業化外銷國際，同時結合數位科技響應道安公益、關注弱勢用路人，勇奪「行銷傳播傑出貢獻獎─年度傑出品牌」以及「華文公關獎─聲譽管理公關獎」雙料獎項肯定。

動腦雜誌與台灣廣告主協會共同設立「行銷傳播傑出貢獻獎」，2022年參賽作品共計412件，遠通電收表現優異脫穎而出，名列162件入圍公司。今年「年度傑出品牌」整合過去傑出品牌、台灣品牌、電商品牌等獎項，是新設立的項目，包含近年成長概況、品牌經營、創新服務、社會認同度等各個面向作評估，遠通電收亦是年度傑出品牌交通運輸產業組別唯一入圍企業。

「華文公關獎」由台灣暨臺北市國際公共關係協會發起，今年參獎將近200件作品，僅不到30件入圍，評比項目包含公關策略、整體規畫與創新表現等。遠通電收國道ETC專案從用路人角度出發，透過洞察輿情發掘並分析市場需求，化解民眾用車痛點並持續精進服務功能與品質，並攜手公益夥伴提升弱勢交通使用者的安全，獲獎實至名歸。

遠通電收國道ETC專案榮獲華文公關獎-聲譽管理獎肯定。圖／遠通電收提供

「零接觸」智慧交通體驗 在疫情中發揮價值成為獲獎關鍵

回顧2019年底全球疫情爆發，遠通電收化危機為轉機，不僅協助交通部高速公路局推動eTag銀行自動儲值、電子帳單等服務，更延伸使用場域且讓eTag走出國道，推動在停車場能自動扣繳服務，讓民眾享受便利、進步的智慧交通生活，更協助駕駛人行車、停車過程避免接觸且降低風險，在嚴峻疫情中全程「零接觸」的最佳解方。

面對後疫情時代防疫新生活，「零接觸」的智慧交通方案備受各國關注。遠通電收攜手台灣世曦、研華科技、研揚科技、凌羣電腦、華電聯網等多家台灣代表廠商，共組ETC國家隊推動智慧交通產業化，並成功於2021年底攜手泰國BGSR聯營集團簽約合作新建高速公路M6/M81案，受到各獎項評審青睞，更成為政府新南向政策的最佳典範。

持續公益回饋社會，推廣弱勢族群交通安全

為善盡企業社會責任，遠通電收與子公司遠創智慧秉持著提供民眾行車便利、守護用路安全的企業精神，積極投入道安公益，攜手政府與民眾共同改善台灣交通環境印象。2022年擔任「臉部平權運動臺北國道馬拉松」賽事主要贊助夥伴、與高公局合作在關西服務區舉辦「國道交通安全嘉年華」活動，更持續結合數位科技，與靖娟基金會、壯世代教科文協會等公益團體共同關懷交通弱勢族群，發展兒童數位教材，並協助培訓高齡路老師、輔導他們使用社群推廣道安，守護各界弱勢用路人的出行安全。

遠通電收表示，感謝政府單位指導，以及全體用路人與各界支持，使遠通電收半年來不僅在數位轉型方面榮獲「哈佛商業評論鼎革獎-數位轉型領袖獎」、「ITS Taiwan智慧運輸獎章」等獎項，這次更在品牌經營、聲譽管理上獲得肯定，使國內外看到台灣智慧交通進步與發展。遠通會將此榮耀視為責任，繼續堅守崗位，為台灣智慧交通產業、全體用路人的行車、停車等出行服務品質繼續努力。