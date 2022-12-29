東北角管理處串聯13風管處　分享全台最夯遊程攻略

為致力推廣觀光，交通部觀光局所屬13個國家風景區管理處(以下簡稱13風管處)的觀光圈、自行車、溫泉等不同亮點主題活動，帶領遊客了解各國家風景區的自然與人文特色，深度探索各地文化與台灣之美。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處(以下簡稱東北角管理處)於今(29)日假交通部觀光局旅遊服務中心舉辦活動，發表13風管處的觀光行銷宣傳形象短片，現場使用線上直播方式且串聯13風管處進行聯合曝光外，同時交通部觀光局技術組副組長王智益也與會，與玩咖導遊SKY透過氣球爆破儀式，象徵2023全台13風管處觀光大串聯正式啟動，共同推廣及行銷其各亮點主題及觀光圈魅力。

13風管處線上發布會直播。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

此次影片發布會由「玩咖導遊SKY」擔任旅遊玩家，介紹13風管處的精采無限魅力，包含東北角的海岸山城、樂活縱情深度主題旅遊；北觀處皇冠海岸動靜皆宜的人文地貌多元魅力；參山處的浪漫客家、泰雅原鄉與遼闊山脈特色；日月潭的水漾知性、山中明珠悠然特色之旅；阿里山的雲霧飄香、壯闊山巒與鄒風特色主題旅遊；馬祖戰地風光、國之北疆特色風情；澎湖的潮澎遊，海島風情璀璨魅力旅遊。

還有東海岸綿延海岸、太平洋活力主題特色；花東縱谷鐵道串接，自然文化與生活體驗旅遊；雲嘉南的濱海風情、生態知性與尋味特色魅力；西拉雅平埔族的濃厚人文特色與特有的泥泉體驗旅遊；茂管處的壯麗山景、多元部落與溫泉體驗；大鵬灣國境之南、尋鮮探味、飛揚風帆特色旅遊，不同的特色風情呈現台灣觀光的多元主題、多型態的獨特魅力。

因應2023年疫情解封，觀光旅遊重新出發的一年，透過「玩咖大爆走，全台最夯遊程攻略」活動，一次呈現出全台13風管處的特色觀光魅力亮點，不論是哪個風管處的特色主題，都值得旅客用心探索。更多相關「玩咖大爆走，全台最夯遊程攻略」資訊，可搜尋13風管處粉絲專頁全名，或搜尋「跟著領隊Sky玩」，也可看到更多最夯遊程景點。